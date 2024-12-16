Обещают россиянам "совершенно новую модель LADA"

В первом полугодии 2026 года запланирован старт серийного производства нового кроссовера B-Plus Cross от ВАЗ. Пока у модели есть только кодовое наименование, однако по словам Максима Соколова, автомобиль скоро будет представлен перед мировой аудиторией.

Официальная презентация нового паркетника LADA B-Plus Cross запланирована на начало лета следующего года. Для проведения дебюта был выбран Петербургский международный экономический форум.

Данный ежегодный форум стал традиционным местом для автопроизводителей, где они с удовольствием представляют важные автопремьеры широкой публике.

В текущем году на ПМЭФ была представлена модель LADA Iskra. В настоящее время этот доступный автомобиль находится на стадии тестирования. Начало полноценного производства было отложено до весны.

Ранее было объявлено, что "АвтоВАЗ" увеличил цены на модели Lada ещё до начала 2025 года. Кроме того, в это время планируется ещё одно увеличение цен, которое, однако, уже было официально анонсировано.