Лучшие альтернативы новому УАЗ "Патриот" для россиян

Однако также возможно вложиться в использованный импортный внедорожник. Журнал «За рулем» рассказал о достойных альтернативах этому российскому автомобилю.

Вместо приобретения нового УАЗ «Патриота» за 1,7-2 млн рублей эксперты советуют обратить внимание на дорестайлинговую версию Land Rover Discovery четвертого поколения выпуска 2009—2013 годов. Особенно стоит обратить внимание на дизельные варианты с моторами 2,7 литра и мощностью 190 л.с. или 3,0 литра и 245 л.с. Этот вариант будет представлять из себя настоящий премиальный внедорожник с отличной проходимостью, хотя и с некоторыми недостатками, по мнению специалистов.

Согласно экспертам, наиболее уязвимым местом у Land Rover Discovery четвертого поколения является подвеска, ремонт которой может потребовать серьезных затрат. Как правило, все зависит от того, как автомобиль был ухаживан за предыдущим владельцем и в каком состоянии он находится на момент продажи.

Еще одной альтернативой УАЗ «Патриоту» называется Mitsubishi Pajero Sport, построенный на основе пикапа L200. За сумму около 2 млн рублей можно найти автомобили выпускавшиеся в период с 2010 по 2015 год. Чаще всего на вторичном рынке продаются дизельные модели с мощностью 178 л.с. и бензиновые версии с 220 л.с. Единственным недостатком этого внедорожника, который создан в Японии, считается более стесненный салон по сравнению с УАЗ «Патриот».