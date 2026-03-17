Эксперты рассказали россиянам, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль

Начало календарного года традиционно считается благоприятным временем для приобретения нового автомобиля. В период с января по февраль автодилеры часто устраивают распродажи машин, выпущенных в прошлом году, предлагая их по более привлекательной стоимости. Об этом сообщил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, обращаясь к «Известиям».

Эксперт отметил, что в профессиональной среде распространено мнение: самым удачным моментом для покупки автомобиля является настоящее время, поскольку рыночные цены демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. При этом Корнев акцентировал внимание на том, что подорожание транспортных средств происходит поэтапно, а резкие скачки цен для отрасли — редкость.

«Повышение утильсбора уже влияет на стоимость новых автомобилей, которые ввозятся по обновленным прайсам. Но цены на рынке, как правило, растут постепенно, поскольку участники рынка стараются сгладить резкие скачки с помощью различных программ поддержки», — пояснил Александр Корнев.

По словам Корнева, при выборе автомобиля на условиях кредита или лизинга важно учитывать не только цену авто, но и уровень процентной ставки, а также возможное участие в программах субсидирования. Даже при достаточно высокой базовой ставке воспользоваться кредитом или лизингом может оказаться выгодно — такие инструменты позволяют зафиксировать цену машины на момент покупки.

Эксперт обратил внимание и на дополнительные меры поддержки: многие автопроизводители, дилерские сети, финансовые учреждения и государственные структуры предлагают стимулирующие программы для покупателей, оформляющих кредит. В случае изменения ключевой ставки ЦБ в сторону понижения, условия по автокредитам становятся более привлекательными, а размер ежемесячных платежей может снизиться.

Что касается сезонных особенностей рынка, Александр Корнев пояснил, что на старте года автосалоны часто предоставляют значительные скидки на автомобили минувшего года выпуска, чтобы стимулировать спрос и освободить складские площади в условиях традиционного зимнего затишья.

В марте, по данным специалиста, на рынке активизируются продажи новых моделей по уже скорректированным ценам, тогда как дополнительные скидки можно получить и летом, когда традиционно фиксируется спад клиентской активности, а также в декабре, когда дилеры заинтересованы в выполнении годовых планов. В некоторых ситуациях размер скидки может составлять до 10% от средней стоимости модели, резюмировал эксперт.

Автор: Алина Олешко