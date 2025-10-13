Россиянам рассказали о клапане, неисправность которого способна «убить» двигатель автомобиля

Клапан вентиляции картерных газов (PCV) остается одной из важнейших деталей автомобильного двигателя, хотя многие автовладельцы недооценивают его значение. PCV отвечает за поддержание правильного давления в двигателе и предотвращает загрязнение моторного масла. Эксперты портала 110km.ru подробно рассказали, к каким последствиям может привести его неисправность.

При выходе из строя клапана вентиляции картерных газов в первую очередь нарушается работа всей системы вентиляции картера. Это приводит к повышенному внутреннему давлению в двигателе. В результате могут появиться масляные протечки через сальники и прокладки, а под автомобилем зачастую остаются характерные пятна масла. Кроме того, возможно значительное увеличение расхода масла, что среди автомобилистов называют «масложором». Одновременно внутри двигателя формируются отложения, которые со временем негативно сказываются на работе узлов и ускоряют их износ.

Еще одним симптомом неисправного клапана PCV становятся нестабильные обороты двигателя, особенно заметные на холостом ходу. В ряде случаев мотор начинает работать с перебоями, а иногда и полностью глохнет. Причина этого — нарушение баланса топливно-воздушной смеси, о чем может предупредить и сигнал «Check Engine» на приборной панели автомобиля.

Если игнорировать эти признаки и не заменить неисправный клапан своевременно, может начаться быстрый процесс загрязнения дроссельной заслонки, засоряться каналы системы впуска. Это приводит к ухудшению свойств масла, и оно теряет свои смазывающие качества быстрее обычного.

Таким образом, несвоевременная замена клапана вентиляции картерных газов (PCV) может привести к серьезным последствиям для двигателя. Это не только уменьшает ресурс мотора, но и увеличивает риск необходимости капитального ремонта. Специалисты советуют регулярно проверять состояние этого элемента и сразу менять его при появлении первых признаков неисправности.

Автор: Иван Бахарев