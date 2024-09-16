Советы для россиян по выбору автомобиля на вторичном рынке

По мнению автоэксперта Ивана Ананьева, лучше всего покупать подержанный автомобиль у знакомого человека, которому можно доверять, чья честность не вызывает сомнений.

Если у родственников и друзей не удалось найти подходящий вариант, то стоит обратить внимание на автодилера с хорошей репутацией и изучить предлагаемый им ассортимент. Следующим по предпочтению вариантом будет приобретение автомобиля на крупных сетевых ресурсах.

Вопросы покупки подержанного автомобиля осветил менеджер из известной сети автосалонов - Денис Мартемьянов. Он предупредил относительно покупки машины "с рук" по слишком низкой цене, так как такой автомобиль обязательно будет с проблемами, о которых никто не сообщит перед сделкой.

Также важно провести стандартную "предпродажную" проверку: изучить состояние машины, ее историю, проверить наличие юридических проблем и т.д. Осмотр рекомендуется начинать с кузова и моторного отсека. Также необходимо попросить завести автомобиль - переход с высоких оборотов на холостой ход должен быть плавным.

Слишком аккуратные детали должны вызвать подозрения: возможно, их специально обрабатывали. Все спорные и подозрительные моменты следует уточнить, рекомендуют эксперты.

Фото: Carsweek.ru

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