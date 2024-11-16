Главная Новости Новости Как подготовить китайские автомобили к зиме: советы для россиян
Новости

Как подготовить китайские автомобили к зиме: советы для россиян

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поделился с порталом NEWS.ru интересной информацией о подготовке к эксплуатации машин китайских производителей в условиях низких температур.
А
Антон Звонкий
16.11.2024, 21:31·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поделился с порталом NEWS.ru интересной информацией о подготовке к эксплуатации машин китайских производителей в условиях низких температур.

Он отметил, что машины китайских марок, эксплуатируемые в России, требуют более внимательного отношения из-за различий в климатических условиях. Важно проверить уровень всех жидкостей и использовать зимнее масло, предназначенное для работы при низких температурах.

Особое внимание следует уделить проверке топливной системы, учитывая, что качество материалов, применяемых в китайских автомобилях, может быть не самым высоким.

Следует помнить о возможном риске образования трещин при экстремально низких температурах, что в крайнем случае может привести к возгоранию автомобиля.

Эксперт также рекомендует заменить масляный фильтр, даже если автомобиль еще не подошел к запланированному техническому обслуживанию, и отдавать предпочтение деталям от надежных производителей.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стали известны наиболее распространенные ошибки, которые допускают водители в зимний период.

Источник

Новости (71)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация