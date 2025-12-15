Hyundai Lafesta 2025 после рестайлинга: чем он роскошнее Elantra и по какой цене доступен в России

На российском рынке появился новый седан Hyundai Lafesta 2025 модельного года. Как стало известно, автомобили первого поколения после рестайлинга уже доступны для приобретения в городах Воронеж, Краснодар и Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что Hyundai Lafesta официально не поставлялся в Россию, однако благодаря параллельному импорту модель теперь можно приобрести у отечественных дилеров. В линейке производителя этот седан занимает промежуточное положение между моделями Elantra и Sonata. Производство машины с 2018 года осуществляет совместное предприятие Beijing-Hyundai в Китае.

По информации портала CarsWeek.ru, стоимость Hyundai Lafesta 2025 в декабре начинается от 3 049 000 рублей за новые автомобили с пометкой «в пути». Наиболее доступные экземпляры, уже находящиеся в наличии, оцениваются в 3,15 млн рублей.

Все версии седана оснащаются бензиновым мотором объемом 1,5 литра, выдающим мощность 200 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом. На выбор представлены комплектации Ultimate Edition и Deluxe Edition — при этом две машины в исполнении Deluxe Edition только направляются в Россию.

Комплектация Ultimate Edition предусматривает широкий набор опций, включая современные системы помощи водителю, адаптивное освещение, подогрев наружных зеркал, передних сидений и руля, парктроники, однозонный климат-контроль, бортовой компьютер, систему бесключевого доступа, многофункциональный руль с подрулевыми лепестками и другие элементы комфорта. Внутри салона используется комбинированная отделка, установлены спортивные передние кресла с функцией вентиляции, 18-дюймовые колесные диски и специальный обвес кузова.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на российском рынке появились минивэны Hyundai Staria 2025 года выпуска.

Фото: Auto.ru