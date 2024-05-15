По мнению Росберга, Антонелли должен продемонстрировать высокий уровень в Формуле 2 в этом сезоне.

Юный пилот Кими Антонелли вступил в программу Mercedes в возрасте 11 лет. Его успехи в юниорских гонках не остались незамеченными, и сегодня 17-летнего итальянца считают одним из основных претендентов на место Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне. Недавно для молодого гонщика была подана заявка на суперлицензию, но бывший чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что команде не стоит торопиться с окончательным решением.

Нико Росберг заявил: "Нет сомнений в том, что Антонелли – будущая суперзвезда. Однако, кажется, что в настоящий момент для него ещё рано думать о возможном переходе в Mercedes. Я считаю, что как для самого пилота, так и для руководства команды, в лице Тото Вольффа, важно не спешить с данной дилеммой".

Экс-гонщик также добавил: "Прежде чем присоединиться к Mercedes, необходимо продемонстрировать высокие результаты в сезоне Формулы 2. В противном случае, может быть разумнее начать свой путь в Williams или другой гоночной команде, чтобы получить больше опыта и выработать необходимые навыки".