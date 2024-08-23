Rolls-Royce стал лидером продаж среди представителей роскоши в России впервые в 2024 году.

По последним данным от экспертов агентства "АВТОСТАТ", за июль текущего года в нашей стране было реализовано целых 46 новых автомобилей премиум-класса. Эти цифры основаны на информации от АО "ППК" и на нашей же классификации сегментов автомобилей. Важно отметить, что показатель июльских продаж оказался выше, чем в предыдущем месяце - тогда было продано лишь 37 автомобилей, и существенно превысил данные прошлого года, когда было продано 39 машин в июле 2023 года.

В этом году лидером продаж среди автомобилей премиум-класса в июле стала компания Rolls-Royce, продав 14 машин. Стоит отметить, что это первый раз за 2024 год, когда Rolls-Royce становится лидером среди премиальных брендов. Последний раз компания занимала первую строчку продаж в декабре прошлого года.

Среди прочих премиальных брендов в июле Bentley и Lamborghini разделили второе место в рейтинге, реализовав по 11 автомобилей каждый. Кроме того, в прошлом месяце было продано 5 новых машин Maserati, 4 Ferrari и 1 Aston Martin.

Несмотря на достижения Rolls-Royce в марочном рейтинге, по моделям титул бестселлера получил Lamborghini Urus, который нашел 10 владельцев в июле. На втором месте оказался Bentley Bentayga с 7 проданными машинами, а замкнул тройку лидеров Rolls-Royce Cullinan с результатом в 5 проданных автомобилей.

Итоги за семь месяцев 2024 года показывают, что на территории России было продано 315 новых автомобилей премиум-класса - это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: АВТОСТАТ