Rolls-Royce отложила планы по выпуску электромобилей: «Двигатели V12 сохранятся… Пока что»

Компания Rolls-Royce скорректировала свои планы по переходу на полностью электрическую линейку автомобилей. Причиной стала более медленная, чем ожидалось, динамика спроса на электрокары в мире.

Напомним, что первый электрический автомобиль бренда — Spectre — был представлен в 2021 году. Тогда руководство Rolls-Royce озвучивало намерение полностью перейти на электромобили к 2030 году. Однако, как показал опыт последних лет, мировой спрос, особенно в сегменте люксовых машин, оказался ниже прогнозируемых значений.

По словам представителя Rolls-Royce, компания по-прежнему "с большим доверием относится к нашему электрическому силовому агрегату". При этом знаменитый 6,75-литровый двигатель V12 останется в производстве дольше, чем планировалось ранее. Окончательная дата полного перехода на электромобили пока не объявлена.

Будущее модели Spectre, между тем, не вызывает сомнений. Этот двухдверный электрокар мощностью 577 л.с. и с ценой от 330 000 фунтов стерлингов продолжит играть ключевую роль в оценке интереса покупателей к электромобилям Rolls-Royce в ближайшие годы.

Стоит отметить, что аналогичные корректировки в своих стратегиях в последнее время провели и другие производители класса люкс. Среди них — Lamborghini, Porsche и Bentley. Причина — снижение темпов роста продаж электромобилей по сравнению с ожиданиями, которые были заложены в стратегии около десяти лет назад.

В частности, в Lamborghini недавно охарактеризовали спрос на электрические версии своих суперкаров как "очень ограниченный". Компания приняла решение отложить выпуск первого электрокара, однако отметила, что полностью электрическая модель останется в числе перспективных разработок. В среднесрочной перспективе основной акцент Lamborghini будет делать на гибридные бензиновые двигатели.

Bentley также пересмотрела свои планы. Согласно недавнему финансовому отчету, компания отказалась от ранее намеченной цели выпустить пять электромобилей к 2035 году. Теперь стратегия пересматривается, за исключением модели Urban SUV — электрического внедорожника, который должен стать самым компактным автомобилем в линейке Bentley. Его запуск намечен на следующий год.