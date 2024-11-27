Главная Новости Новые модели «Робомобиль» от Geely и Baidu придет на смену Zeekr 001 и появится официально в России.
Новости

«Робомобиль» от Geely и Baidu придет на смену Zeekr 001 и появится официально в России.

В России начнутся продажи электрокроссовера Jidu Robocar 01 с запасом хода от 550 до 700 километров. По информации Мотор, автомобиль будет адаптирован для российских владельцев, включая локализованную мультимедиа.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.11.2024, 14:11·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России начнутся продажи электрокроссовера Jidu Robocar 01 с запасом хода от 550 до 700 километров. По информации Мотор, автомобиль будет адаптирован для российских владельцев, включая локализованную мультимедиа.

Электрокар оснастят двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с., полным приводом и батареей ёмкостью 71,4 или 100 киловатт-часов.

Robocar 01 проходит сертификацию в ОТТС, также автомобиль будет оснащен мультимедийной системой с русскоязычным интерфейсом. Она работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 и имеет UHD 6K-дисплей размером 35,6 дюйма. В списке опций для электрокара будет доступен автопилот на базе платформы Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 датчиком.

Система также включает два лидара, пять радаров, двенадцать ультразвуковых датчиков и камеры, отвечающие за безопасность автомобиля.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке появилась новая доступная версия кроссовера Exeed RX, стоимостью 4,75 миллиона рублей.

Источник

Geely (131)Новые модели (294)Geely Новые модели (5)Китайские (26)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация