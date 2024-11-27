«Робомобиль» от Geely и Baidu придет на смену Zeekr 001 и появится официально в России.

В России начнутся продажи электрокроссовера Jidu Robocar 01 с запасом хода от 550 до 700 километров. По информации Мотор, автомобиль будет адаптирован для российских владельцев, включая локализованную мультимедиа.

Электрокар оснастят двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с., полным приводом и батареей ёмкостью 71,4 или 100 киловатт-часов.

Robocar 01 проходит сертификацию в ОТТС, также автомобиль будет оснащен мультимедийной системой с русскоязычным интерфейсом. Она работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 и имеет UHD 6K-дисплей размером 35,6 дюйма. В списке опций для электрокара будет доступен автопилот на базе платформы Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 датчиком.

Система также включает два лидара, пять радаров, двенадцать ультразвуковых датчиков и камеры, отвечающие за безопасность автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке появилась новая доступная версия кроссовера Exeed RX, стоимостью 4,75 миллиона рублей.