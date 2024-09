Робин Райкконен: "Моя цель всегда была выиграть чемпионат"

Робин Райкконен, 9-летний гонщик и сын известного Формула-1 пилота, снова победил в мире картинга. На этот раз он стал чемпионом швейцарской серии Rotax Max Challenge в классе Micro.

Об этом радостном событии сообщила его мама, Минтту Райкконен, на своей странице в социальных сетях.

Видео, опубликованное Минтту, показывает, как после заключительной гонки в городке Волен, Робин открывает бутылку напитка и обливает содержимым окружающих, среди которых его младшая сестра. На заднем плане звучит известный хит Queen "We Are The Champions".

Последняя гонка сезона проходила под дождем, но это не помешало Робину продемонстрировать свой талант и стать чемпионом в классе Micro, побеждая на большинстве этапов соревнований.

Джино Розато, крестный отец Робина и друг Кими Райкконена, прокомментировал успех молодого гонщика: "У меня просто нет слов. Ты доминировал весь сезон и приблизился к мечте - Формуле-1! Ты - просто Ас!"

Стоит отметить, что имя Робина - Robin Ace Räikkönen, что можно перевести, как "Робин-Туз". Тем не менее, новый чемпион Швейцарии известен, как Робин Эйс.

Сезон для Робина еще не закончен. Победитель в классе Micro получает билет на финальные соревнования Rotax Max Challenge Grand Finals, которые пройдут с 19 по 26 октября в итальянском городе Сарно.