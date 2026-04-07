Робин Райкконен учится ездить на кроссовом мотоцикле

В прошедшие выходные, когда большинство европейских стран отмечали Пасху, семья Кими Райкконена предпочла провести праздничные дни в Финляндии. Известно, что бывший пилот Формулы 1 владеет поместьем на полуострове Порккаланиеми, который располагается на живописном побережье Балтийского моря.

Владения Райкконена включают не только основной дом и различные хозяйственные постройки, но и собственную трассу для мотокросса. Именно из-за этой трассы около десяти лет назад у Кими возникали разногласия с соседями, доходившие до обращений в местные органы власти.

По всей видимости, все вопросы с тех пор были улажены. Теперь чемпион мира 2007 года, известный своей давней страстью к мотокроссу, помогает своему 11-летнему сыну Робину осваивать этот вид спорта.

Стоит отметить, что Робин Эйс Райкконен в основном увлечён картингом и уже демонстрирует определённые успехи на этом поприще. Тем не менее, навыки управления мотоциклом также оказываются весьма полезными для молодого гонщика, поскольку они способствуют развитию чувства равновесия и физической подготовки. При этом важно подходить к тренировкам с умом, чтобы минимизировать риск травм.

У Робина есть собственная страница в социальных сетях, где недавно были опубликованы фотографии, на которых он уверенно управляет кроссовым мотоциклом Kawasaki. Выбор этой марки не случаен: Кими уже четвёртый год вместе с Антти Пюрхоненом возглавляет заводскую команду Kawasaki Racing Team MXGP, выступающую на мировом чемпионате по мотокроссу.

Фотографии сопровождались подписью: «Пасхальные каникулы в Финляндии на двух колёсах». Публикация быстро набрала несколько тысяч лайков и около пятнадцати комментариев на разных языках. Один из пользователей даже поделился советом, заметив, что Робин держит правую руку на руле не совсем правильно, что, по мнению комментатора, затрудняет использование сцепления.

Помимо Робина, к мотоспорту приобщается и его младшая сестра Рианна, которой исполнилось 8 лет. У девочки уже есть собственный кроссовый мотоцикл, и на этих выходных она тоже опробовала трассу. Однако основное увлечение Рианны — спортивная гимнастика.