Лидером в серии Rotax Max Schweiz является Робин Райкконен

Сегодня новость о победе юного гонщика Робина Райкконена снова оживила швейцарскую картинговую серию Rotax Max. Сын легенды Формулы-1 Кими Райкконена доминирует в чемпионате, опережая соперников с внушительным отрывом уже за один этап до завершения.

Пятый этап состязаний прошел на французском картодроме L’Enclos, неподалеку от швейцарской границы. Материальное доказательство победы - короткое видео, распространенное его мамой, где видно, что Робин финишировал первым со значительным отрывом от остальных гонщиков. На фото, где он стоит на пьедестале победителей, Минтту Райкконен написала: «Горжусь тобой, Робин!».

Фото: F1news.ru

Ролик на странице Кими показывает, как его 9-летний сын пересекает финишную черту в одиночестве и поднимает руку в знак победы, под аккомпанимент песни группы Queen - хита 1989 года "I Want it All", с призывом "Я хочу всё и сразу!".

В каждом этапе турнира Rotax Max юные участники выезжают на трассу три раза, поэтому есть шанс, что Робин Райкконен продолжит свои успехи и на последующих соревнованиях этого уик-энда.