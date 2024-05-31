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Роб Уайт был уволен из команды Alpine.

Внутри руководства команды Alpine произошли изменения в условиях кризиса, в который попала команда. С поста операционного директора был уволен Роб Уайт, который отработал двадцать лет в Энстоне и Вири.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.05.2024, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Внутри руководства команды Alpine произошли изменения в условиях кризиса, в который попала команда. С поста операционного директора был уволен Роб Уайт, который отработал двадцать лет в Энстоне и Вири.

Роб Уайт начал занимать должность операционного директора в 2016 году, но присоединился к команде в 2004 году как заместитель управляющего директора моторостроительного подразделения в Вири. До перехода в Renault, как называлась Alpine ранее, Уайт руководил отделом производства двигателей для Формулы 1 в компании Cosworth.

По информации BBC Sport, решение об увольнении, принятое руководителем Брюно Фаменом, было объявлено команде после Гран При Монако на прошлой неделе.

«В рамках более широкой операционной реструктуризации команды мы можем подтвердить увольнение Роба Уайта, – отметил официальный представитель Alpine. – Команда благодарит Роба за его долгую карьеру в Энстоне и Вири-Шатийоне, где он возглавлял проект двигателя, который одержал победу в чемпионатах 2005 и 2006 годов. Желаем ему успехов в будущих начинаниях».

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