Роб Смедли: В течение сезона «расклад сил изменится»

Бывший гоночный инженер Ferrari Роб Смедли в беседе с Motorsport Week поделился мнением о балансе сил в Формуле-1 на старте сезона.

По словам Смедли, результаты тестов в Бахрейне практически повторили картину, которую специалисты наблюдали ранее в Барселоне. Уже сейчас можно выделить явную группу лидеров.

Роб Смедли отметил, что команда Mercedes, по его оценке, будет очень сильна на начальном этапе чемпионата. Он также добавил, что Red Bull демонстрирует высокую конкурентоспособность, находясь на уровне Mercedes, но обладая определённым преимуществом в гоночном темпе. Ferrari, по мнению Смедли, проделала отличную работу, внедрив несколько интересных технических решений в свою машину. Он считает, что Ferrari сможет составить конкуренцию лидерам.

Говоря о других командах, Смедли обратил внимание на McLaren. По итогам тестовых заездов команда немного уступает трем лидерам, однако их отставание незначительно, и они сохраняют шансы на борьбу за победы. Кроме того, инженер отметил, что средняя группа команд стала более конкурентоспособной, и, возможно, уже на Гран-при Австралии станет ясно, что разрыв между ними и лидерами существенно сократился.

Отдельно Смедли подчеркнул важность работы команд по доработке машин в условиях нового технического регламента. Он уверен, что в течение сезона расстановка сил обязательно изменится. По его словам, разница в результатах между этапами в Австралии и финалом в Абу-Даби может оказаться весьма существенной, ведь развитие болидов в этом году обещает идти очень быстрыми темпами.