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РОАД планирует запустить новый маркетплейс к 2025 году

Маркетплейс от Российской ассоциации автодилеров: запуск в 2025 году, цены управляют дилеры. Готовы ли россияне покупать авто онлайн? Эксперты рассказывают.
РедакцияР
Редакция
24.01.2025, 16:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Важное объявление появилось из «Российской ассоциации автодилеров»: согласно информации агентства «ТАСС», президент ассоциации Алексей Подщеколдин сообщил о начале разработки собственного маркетплейса. Эту новость он озвучил на пресс-конференции РОАД, прошедшей по итогам 2024 года.

По данным, уже сейчас ассоциация активно работает над проектом, планируя запустить его к концу 2025 года. Алексей Подщеколдин подчеркнул, что управление ценами на будущем маркетплейсе возьмут на себя дилеры легковых и грузовых автомобилей, участвующие в этой инициативе.

Интересно, готовы ли россияне делать покупки автомобилей через маркетплейсы? Этот вопрос задали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе опроса среди владельцев автомобилей. Результаты их исследования представлены здесь.

Источник

Дилеры (82)Роад (2)Онлайн продажи (14)

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