РОАД планирует запустить новый маркетплейс к 2025 году

Важное объявление появилось из «Российской ассоциации автодилеров»: согласно информации агентства «ТАСС», президент ассоциации Алексей Подщеколдин сообщил о начале разработки собственного маркетплейса. Эту новость он озвучил на пресс-конференции РОАД, прошедшей по итогам 2024 года.

По данным, уже сейчас ассоциация активно работает над проектом, планируя запустить его к концу 2025 года. Алексей Подщеколдин подчеркнул, что управление ценами на будущем маркетплейсе возьмут на себя дилеры легковых и грузовых автомобилей, участвующие в этой инициативе.

Интересно, готовы ли россияне делать покупки автомобилей через маркетплейсы? Этот вопрос задали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе опроса среди владельцев автомобилей. Результаты их исследования представлены здесь.