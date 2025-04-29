Эксперт РОАД оценил меры правительства по восстановлению автомобильного рынка России

Глава РОАД Алексей Подщеколдин выделил факторы, которые привели к спаду российского авторынка. По его словам, в марте текущего года продажи новых легковых автомобилей упали на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт отметил, что негативную динамику во многом вызвала высокая ставка Центробанка, достигшая 21 процента, что привело к дорогим автокредитам, проблемам с международными расчетами и другим сложностям, информирует издание «Газета.Ru».

Подщеколдин также указал на другую проблему, которая может быть не так очевидна. По его мнению, до сих пор не разработана стратегия развития отечественного автопрома. В какой-то момент китайские производители помогли заполнить рынок после ухода иностранных брендов. Однако это не решило проблему – продажи снизились как на рынке новых автомобилей, так и на вторичном рынке. Если ситуация не изменится, к концу года рынок может потерять до 30% в целом по всем сегментам.

Эксперты считают, что российскому авторынку необходима четкая стратегия: определить объем производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электродвигателями и гибридными трансмиссиями. Также необходимо пересмотреть законы, чтобы на рынке оставались только надежные автопроизводители, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве. Кроме того, важно обеспечить устойчивость национальной валюты, предоставить кредиты под 10-12 процентов годовых и другие меры.

Фото: Carsweek.ru

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