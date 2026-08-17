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Rivian выходит на рынок Великобритании: как компания может потеснить Tesla

Rivian R2 выйдет в Европе и Великобритании: основатель компании RJ Скариндж рассказал о новом электрическом SUV, сопернике Tesla Model Y, разработанном для Европы.
РедакцияР
Редакция
17.08.2026, 19:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Основатель и генеральный директор Rivian RJ Scaringe подтвердил, что Европа станет следующим направлением развития стартапа в сфере электромобилей. Важнейший для компании рынок Великобритании также входит в планы по освоению континента.

В эксклюзивном интервью Auto Express Scaringe рассказал о дальнейших планах компании. Первой моделью Rivian, которую бренд намерен представить в Европе, станет Rivian R2 — полностью новый среднеразмерный SUV, ориентированный непосредственно на конкуренцию с Tesla Model Y.

Автомобилю также предстоит соперничать со множеством других чрезвычайно популярных электромобилей. По словам руководителя компании, Rivian R2 создавался с учетом предпочтений европейских покупателей — в ожидании выхода бренда на европейский рынок в ближайшие несколько лет.

Rivian R2 разработан для уверенного поведения как на дорогах, так и за их пределами, а также сочетает современные технологии и практичность. Фонарь, спрятанный в двери водителя, наверняка придется по душе целевой аудитории Rivian, ориентированной на активный отдых. В итоге Rivian R2 объединил лучшие качества Dacia, Skoda и Volvo в одном элегантном кузове. Это сравнение может оказаться точнее, чем кажется: Scaringe шутит, что многие американские покупатели считают Rivian европейской автомобильной компанией.

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