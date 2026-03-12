Главная Новости Рост цен на топливо: «Переплата за более экономичную машину может сэкономить вам крупную сумму»
Экономия топлива при выборе гибридных авто: сравнение Nissan Qashqai и Vauxhall Corsa с расчетом затрат для водителей на три года.
Редакция
12.03.2026, 19:42·2 мин
Фото: autoexpress

В условиях продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и других регионах, многие автомобилисты невольно задумываются о возможном росте цен на топливо. На фоне этого сохраняющийся кризис стоимости жизни делает перспективу дополнительных расходов на заправку особенно неприятной для владельцев авто.

В связи с этим становится важным подходить к выбору нового автомобиля более осознанно и учитывать не только стоимость машины, но и её экономичность. Хорошим примером является Nissan Qashqai. На момент публикации средняя комплектация Acenta Premium с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и автоматической коробкой передач обходится в £381 в месяц по сервису Auto Express Buy a Car.

Однако, если выбрать топовую версию e-Power с полным гибридом, ежемесячный платеж увеличится всего на £7. При этом, по заявлению Nissan, гибридная версия расходует 64 миль на галлон топлива, в то время как бензиновая модификация — 45,5 миль на галлон. За три года эксплуатации и 36 000 миль это позволит сэкономить на топливе примерно £1,300.

Схожая ситуация наблюдается и с моделью Vauxhall Corsa YES. Автомобиль предлагается с бензиновым 1,2-литровым мотором и с mild-hybrid версией по ценам £345 и £367 в месяц соответственно при наличии автомата. Гибрид не только мощнее, но и экономичнее: его расход топлива на 13 миль на галлон ниже, чем у бензинового аналога. За тот же трехлетний срок и пробег экономия на топливе может составить почти £900.

