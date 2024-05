Генеральный директор Rimac утверждает, что высококлассные покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах.

Желание приобрести электрические гиперкары уже начинает угасать. Генеральный директор Rimac Mate Rimac заявил на этой неделе, что покупатели в высшем сегменте рынка хотят отличаться от других, поскольку электромобили становятся все более популярными. Они предпочитают двигатели внутреннего сгорания и аналоговое ощущение, а не то, что выбирают массы.

Мате отметил на этой неделе на Саммите Financial Times Future of the Car, что многое изменилось с тех пор, как Rimac начала разработку модели Nevera примерно в 2017 году. В то время как продажи электромобилей замедляются, потребители по всему миру имеют доступ к гораздо более доступным вариантам, чем несколько лет назад.

Правительства ввели строгие нормативы для стимулирования принятия электромобилей, и несколько автопроизводителей уже обязались продавать только электромобили к определенной дате. Но некоторые готовы изменить свои планы. Эти факторы "навязывают нам то, чего мы не хотим", и люди "немного отталкиваются от этого", - сказал Мате, что приводит к снижению спроса на высококлассные электромобили, что сказывается на его бренде.

Гиперкар Nevera все еще продается. Компания уже поставила более 50 автомобилей покупателям, но у нее были планы на производство 150 машин.

Снижение спроса и изменение тенденций потребителей означают, что у будущего преемника Nevera может быть некоторая форма двигателя внутреннего сгорания, подсказывает Rimac.

"Rimac не ограничивается исключительно электричеством; он делает то, что кажется наиболее захватывающим в данный момент", - сказал он.

Чистый электромобиль не подойдет, но мощный гибрид может, что, возможно, является одной из причин того, что преемник Bugatti Chiron получит дикий гибридный двигатель V-16. Мате рассказал в 2022 году, что за два года до слияния с Bugatti Rimac уже начала разработку двигателя внутреннего сгорания. На стене было написано.

