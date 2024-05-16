"Риккардо вспоминает, каким был крутой и пугающий звук двигателя ранее"

Руководитель гоночной серии Формула 1, Стефано Доменикали, внезапно объявил о возможном отказе от гибридных двигателей к 2030 году, с возвращением к атмосферным моторам. Заявление было сделано на пресс-конференции в Имоле.

Один из пилотов Формулы 1, Даниэль Риккардо, попросили вспомнить о звуке 2,4-литровых V8 двигателей до 2014 года.

«Когда я только начал выступать в Формуле 1, двигатель был намного громче. Ты словно ожидал, когда он заурчит за твоей спиной. И когда это происходило, словно покалывание в позвоночнике. Возможно, это было связано с моим отсутствием опыта и страхом перед Формулой 1. Но звук был захватывающим», - отметил Риккардо.

«Не знаю, как бы я воспринял это сейчас, начиная свою карьеру, учитывая, что у нас теперь другие двигатели с совершенно другим звуком. Но звук был ключевым элементом тех моторов. Это было что-то дикий и неукротимый. Эти ощущения запомнились мне навсегда. Это было страшно», - добавил гонщик.

«Но как только ты выезжал на трек, этот двигатель оживал, и тебе становилось уютно за рулём. В боксах же ты ждал начала и понимал, что впереди серьёзные испытания. Было страшно и захватывающе одновременно», - поделился Риккардо воспоминаниями.