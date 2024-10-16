Риккардо оставил сообщение в социальных сетях

После участия в Гран При Сингапура Даниэль Риккардо покинул группу основных пилотов Формулы 1. В течение длительного времени шла тишина, и он не делал комментариев насчет произошедшего.

Однако ответ на запросы можно было найти в публикациях на страницах социальных сетей одного из его друзей – Адама Чианчаруло, американского мотогонщика, участника соревнований по мотокроссу. В одной из фотографий, опубликованной им, запечатлен момент, где Даниэль Риккардо надевает кепку с вышитой на ней надписью: "Я на пенсии, хорошо проводить время – моя работа".

По всей видимости, австралиец закрыл для себя эту главу в карьере гонщика. Он ранее неоднократно заявлял, что в случае ухода из команды Red Bull не станет возвращаться в роль резервного или тестового пилота Формулы 1. Тем не менее, его с радостью примут в австралийской серии V8 Supercars и на других гоночных чемпионатах.