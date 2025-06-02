Журнал "РГ": возможно, Lada Aura в бизнес-сегменте будет представлена версией на сжиженном природном газе.

Согласно информации, переданной «Российской газетой» со ссылкой на ГК «АТС», седан Lada Aura может быть представлен в CNG-версии. Компания специализируется на разработке и сборке битопливных модификаций, являясь также партнером автовазовцев в производстве CNG-модификаций современных моделей «Лад».

Представители пресс-службы ГК «АТС» подтвердили, что ведется изучение возможности предложения битопливной версии Lada Aura. Хотя эти технологии в теории могут быть применены на флагманском седане, на данный момент говорить о фактическом выпуске подобных моделей еще рано.

Бизнес-седан Lada Aura появился на российском рынке в конце ноября прошлого года. Первые партии автомобилей были поставлены в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга.

На данный момент представлены две версии: базовая Premier, стоимостью от 2,5 миллиона рублей, и улучшенная версия Status, начиная от 2,8 млн рублей.

Ранее было объявлено о скидках на битопливные модели «Ларгус» летом до 710 тысяч рублей.

Фото: АвтоВАЗ