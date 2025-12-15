Революция в транспорте: китайский GOVY AirCab с автономным пилотированием, 5G и ценой 18,9 млн рублей на двоих взмоет в небо уже в 2026 году

Китайская компания Guangqi Group (ГКАК) активно инвестирует в развитие городского воздушного транспорта, делая ставку на современные технологии под брендом GOVY. Корпорация заявила о создании линейки летающих автомобилей, которые рассчитаны как на короткие, так и на дальние дистанции. На сегодняшний день представлено три различных модели: GOVY AirCar, GOVY AirCab и GOVY AirJet.

Первым серийным транспортом в новой линейке станет AirCab. Это многоуровневый летательный аппарат, который ориентирован на туристические маршруты и небольшие путешествия между городами. Как отмечают в компании, в настоящее время AirCab проходит необходимую сертификацию, а также в виде прототипов уже поступал в Пекин и Гонконг. Запустить массовое производство этой модели планируется в 2026 году.

Для межгородских перевозок разработан более инновационный вариант — AirJet. Прототип аппарата построен в конце 2024 года, а старт коммерческой эксплуатации намечен на 2028 год.

Следует отметить, что интересы ГКАК выходят далеко за рамки конструирования воздушных транспортных средств. Компания рассматривает варианты практического применения воздушных такси в таких сферах, как туризм, экстренная медицинская помощь и доставка грузов. В планах — запуск тестовых маршрутов в 2-3 городах Гуандун-Гонконг-Макао уже к 2027 году. Это должно сформировать так называемую зону комфорта, позволяющую передвигаться по региону за 40 минут.

Модель AirCab поступила в открытый показ в июне текущего года и оценивается в 18,9 млн рублей. Более 90% конструкции выполнено из углеродного волокна, что заметно снизило общий вес аппарата. Оборудование включает верхние роторы и двери с механизмом "крыло чайки", а также функцию быстрой зарядки — всего 25 минут для полной зарядки и 50% емкости за 15 минут.

В салоне AirCab размещены два кресла, имеется поддержка 5G, встроен интеллектуальный помощник и установлен ароматизатор воздуха. Безопасность обеспечивается резервным управлением, постоянным мониторингом состояния и автоматизированной диагностикой. Аппарат оснащён системой автопилота 4-го уровня (L4), вычислительной производительностью более 500 TOPS и может выявлять препятствия на дистанции более 300 метров.

Эксперты отмечают, что подобный подход позволяет ГКАК претендовать на значимую роль в отрасли городской авиации, предлагая технологичные и комплексные решения для будущего транспорта.

Источник и фотографии: ithome.com.