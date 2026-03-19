Обновленный Volkswagen Multivan добавляет шика

Volkswagen представил обновления для Multivan, несмотря на то что основное внимание общественности сейчас сосредоточено на новых электромобилях ID-серии, таких как ID. Cross и ID.3 Neo. На прошлой неделе во время медиабрифинга, посвящённого планам на 2026 год, компания показала тизеры сразу двух моделей: Multivan и Caddy. Теперь раскрыты подробности о свежих изменениях для Multivan, которые появятся уже в этом году.

Как и предполагалось исходя из тизерного изображения, Multivan получил обновлённую переднюю часть кузова. Кроме этого, модель обзавелась новыми вариантами оформления, колесными дисками и цветами кузова, что должно поддержать интерес к популярному минивэну Volkswagen.

Пока что производитель не сообщил стоимость обновлённого Multivan, однако эксперты не ожидают значительных отличий от нынешних цен. Сейчас базовая комплектация Life предлагается от £50,633, а топовая версия Style оценивается в £62,293. Для обеих доступны дизельные и гибридные силовые установки с возможностью зарядки от сети, а бензиновый двигатель доступен только для комплектации Style. Предполагается, что эти варианты моторов сохранятся и после рестайлинга. Через сервис Auto Express Buy A Car можно приобрести Multivan со средней выгодой почти £4,500.

Среди наиболее заметных изменений отмечается новый дизайн передней оптики с обновлённой LED-подписью, а также переработанный зазор между бампером и решёткой радиатора. По словам представителей Volkswagen, это решение визуально увеличивает ширину Multivan.

К палитре кузова добавились новые варианты окраски, включая двухцветный candy white и solid grey, коричневый металлик, а также впервые в истории модели — матовый оттенок. Кроме того, компания модернизировала шесть вариантов 17- и 18-дюймовых легкосплавных дисков, а также представила новые 19-дюймовые колёса “Halmstad”.

Параметры для британского рынка пока не объявлены, но Volkswagen рекомендует следить за обновлениями, отмечая, что до конца лета Multivan получит ещё больше нововведений. Дополнительные подробности ожидаются ближе к сентябрьской выставке IAA Transportation в Ганновере, где планируется показать как Multivan, так и обновлённую версию Caddy.

Multivan остаётся важной частью линейки Volkswagen, являясь преемником модели Caravelle. В 2025 году глобальные поставки Multivan достигли 38,700 автомобилей, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом.