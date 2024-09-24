Главная Новости Старт продаж Компания Leapmotor из Китая объявляет о выпуске доступных электромобилей на европейском рынке.
Новости

Компания Leapmotor из Китая объявляет о выпуске доступных электромобилей на европейском рынке.

В конце сентября европейцы смогут приобрести недорогой компактный электрокар Leapmotor T03, который оценили в 18 900 евро (это около 1,95 млн рублей). В октябре у нему присоединится батарейный паркетник с индексом C10.
РедакцияР
Редакция
24.09.2024, 15:51·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В конце сентября европейцы смогут приобрести недорогой компактный электрокар Leapmotor T03, который оценили в 18 900 евро (это около 1,95 млн рублей).

В октябре у нему присоединится батарейный паркетник с индексом C10. Такой будет стоить минимум 36 400 евро (3,76 млн рублей). Дебют новинок для европейского рынка уже организовали.

T03 в первое время будут возить из КНР. Причем сборку электрокара обещают наладить на мощностях Stellantis в Тыхах, Польша. Также со временем в Европе могут локализовать электрокроссовер C10. Однако подробности такого проекта пока не разглашаются. На такую возможность в одном из последних своих заявлений указал гендиректор Stellantis Карлос Таварес.

Напомним, китайский стартап Leapmotor, который поддерживает Stellantis, появился в 2015 году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что кроссовер Citroen C5 Aircross обновился и стал полноценным гибридом.

Источник

Продажи (243)Старт продаж (283)Электрокар (70)Бюджетная модель (23)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация