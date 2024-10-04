Выставка классических автомобилей Retromobile приедет в Америку в 2025 году

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Мировоизвестный автосалон Salon Retromobile, престижная выставка классических автомобилей, которая проводится ежегодно в Париже, Франция, получит второе издание в Северной Америке с 2025 года.

Мероприятие, которое будет называться Rétromobile USA, станет вторым ежегодным вариантом шоу, которое проводится в мировоизвестном Экспо Порт де Версаль, организованное ведущим специалистом в области мероприятий Comexposium и проводится с 1976 года.

Фото: Motor1.com duPont REGISTRY

Один из крупнейших автосалонов классических автомобилей в Европе: Rétromobile

Салон Rétromobile стал незабываемым праздником для ценителей старины и коллекционеров автомобилей. Более чем за 50 лет он объединил крупных производителей автомобилей с экспонентами классических автомобилей, коллекционерами, продавцами, аукционными домами, организаторами мероприятий, реставраторами, кузовщиками, продавцами комплектующих и автомобильной атрибутики, звездами отрасли и профессионалами, а также более чем 130 000 посетителей за пятидневное мероприятие. Каждый год он привлекает внимание к выбранным производителям, достижениям в гоночной сфере и автомобильным новинкам в знак уважения к автомобильному наследию и традициям.

Фото: Motor1.com

Теперь, в совместном предприятии с группой duPont REGISTRY, это новое знаковое выставочное мероприятие воссоздаст замечательную атмосферу европейского события, с американским акцентом, начиная с 2025 года. Оно также будет включать в себя широкий ассортимент старинных и редких коллекционных автомобилей из более чем вековой истории автомобилестроения. Демонстрируя историческое и культурное значение не только красивых машин, но и богатую ткань производства, инноваций и дизайна. И то, как автомобильная промышленность повлияла на мировую культуру и общество.

Общее трансатлантическое восторженное настроение среди поклонников старинных авто

“Когда вы видите страсть и энтузиазм, который вызывает Rétromobile в Париже среди европейских ценителей классических автомобилей, становится очевидно, что та же эмоция и дух также присутствуют в Соединенных Штатах Америки,” - сказал Жерар Невё, генеральный директор мероприятий duPont REGISTRY.

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“Поэтому привезти Rétromobile в Америку - это очевидный шаг, который позволит этому фантастическому шоу дойти до самой большой аудитории. Самого крупного рынка в мире для старинных и коллекционных автомобилей. И, как и ежегодное событие в Париже, Rétromobile USA будет привлекательно для всех видов экспонентов, коллекционеров и посетителей в великолепном праздновании автомобильного дизайна, мастерства и истории.”

Фото: Motor1.com duPont REGISTRY

Ромэн Грабовски, директор Rétromobile Paris в Comexposium, добавил: “Мы очень рады объявить об этом проекте в Соединенных Штатах. Это открывает новую страницу в истории выставки Rétromobile, которая, начиная с 1976 года, организована энтузиастами для энтузиастов.

“Мы твердо убеждены, что в группе duPont REGISTRY мы нашли идеального партнера. У которого есть большой опыт и обширные связи в автомобильном мире Соединенных Штатов. Comexposium рада адаптировать опыт Rétromobile к самому крупному рынку в мире. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими американскими коллекционерскими друзьями, которые давно являются постоянными гостями парижского мероприятия, и встречи с американскими фанатами!”

Место и дата проведения Rétromobile USA будут объявлены позже.