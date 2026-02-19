Ход Ferrari, который сложно повторить

Во второй половине предсезонных тестов в Бахрейне команды сместили своё внимание с проверки надёжности новых автомобилей на анализ их скоростных характеристик и тестирование свежих инженерных решений.

Эксперты сразу заметили значительные изменения в составе техники Ferrari, которая представила на этой стадии тестов обновлённую версию болида SF-26. В среду пилоты итальянской команды работали на трассе с машиной, на поверхности которой была нанесена специальная краска. Такой подход позволяет наглядно проследить пути движения воздушных потоков и точнее оценить эффективность аэродинамического обвеса автомобиля.

Одной из новинок, появившихся на модернизированной машине, стал дополнительный прямоугольный элемент, схожий с небольшим крылом, который разместили в задней части болида позади выхлопной системы.

В Ferrari этот компонент получил обозначение FTM. По словам итальянского эксперта Паоло Филизетти, элемент выполняет двойную функцию: на прямых участках трассы он снижает эффективность заднего антикрыла и одновременно формирует зону отрицательного давления за диффузором.

Интересно, что подобное решение было реализовано с учётом нового технического регламента, который запрещает установку аэродинамических компонентов дальше чем на 60 мм за пределами задней оси.

Инженеры Ferrari нашли выход, сместив дифференциал максимально назад. Такой шаг позволил разместить дополнительные аэродинамические детали в пределах разрешённой 60-миллиметровой зоны, полностью соответствуя требованиям регламента.

Особенностью выбранного подхода является его сложность для копирования другими командами. Для этого конкурентам пришлось бы серьёзно изменить конструкцию коробки передач и других элементов трансмиссии. В то же время, специалисты Ferrari благодаря такой компоновке могут продолжать совершенствовать область шасси в течение сезона, и ожидается, что эта зона будет дорабатываться и меняться по ходу чемпионата.