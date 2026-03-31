Очаровательный новый Twingo от Renault удалось полюбить всем — и в этом заслуга глобализации

Компания Renault представила новый электромобиль Twingo, и одно число особенно выделяется на фоне остальных характеристик. Это не 163 мили — заявленный запас хода, не 27,5 — емкость аккумулятора, и даже не 20 000 евро — стоимость модели для европейского рынка. Главная цифра — 100. Именно столько недель понадобилось компании, чтобы превратить идею в серийный продукт, который уже можно приобрести.

Быстрый запуск автомобиля стал возможен благодаря сотрудничеству и глобализации. Несмотря на то, что Renault остается ярко выраженным французским брендом, новый Twingo — результат использования глобальных возможностей, в частности производственных и инженерных ресурсов из Китая. 75 процентов мирового рынка этой модели находятся в пределах нескольких сотен миль от словенского завода по сборке.

Ключевую роль в проекте сыграл инженерный центр ACDC, расположенный в Шанхае. Первоначально ориентированный на производство моделей для китайского рынка, этот хаб был задействован для участия в разработке европейских автомобилей Renault. Здесь трудятся инженеры и дизайнеры, которые теперь работают в тесной связке с французскими коллегами.

По словам представителей Renault, именно сотрудничество между французской командой и шанхайским центром позволило значительно ускорить выполнение инженерных задач. Процессы, которые ранее занимали годы, теперь завершаются за считанные месяцы. Такой подход обеспечил выход нового Twingo на рынок в рекордно короткие сроки по сравнению с традиционными европейскими проектами.