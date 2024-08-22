Реклама нового хэтчбека Renault идет в Америке... но не для американцев.

Более 30 лет назад Renault покинул американский рынок, завершив официальные операции в США в 1987 году. Французский автопроизводитель отсутствовал здесь с тех пор, однако собирается вернуться позже в этом десятилетии со своим брендом Alpine. Однако, если вы прогуляетесь по модному району Уильямсбург в Бруклине, Нью-Йорк сегодня, то вы, возможно, увидите гигантскую рекламу Renault 5 E-Tech, электрического городского автомобиля, который мы никогда не увидим на наших дорогах. Но эта реклама не для нас, американцев.

По данным французского издания L'Auto-Journal, новая маркетинговая кампания Renault 5 нацелена на европейских туристов в Америке. Кампания сильно продвигает обновленную модель, которая была запущена в начале этого года. В рекламе говорится: "Le Car Is Back", что является названием, которое Renault давала модели 5 в США, когда компания продавала их здесь с 1976 по 1983 год.

Что вы задумали, Renault?

Также есть звездочка с небольшим шутливым текстом, который насмехается над американцами, сообщая, что новая 5 "Но не для вас, Désolé (Извините)", что кажется немного неискренним. QR-код внизу рекламы ведет вас на англоязычную страницу для новой 5, и Америка не в списке.

Когда Renault вернется в Америку, это будет под брендом Alpine. Марка уже представила семь новых электромобилей, запланированных к выпуску к 2030 году, с планами расширения на другие страны, включая США, в 2027 году. У Alpine есть своя версия 5, A290, но мы не представляем, что она когда-либо появится здесь.

Кажется странным называть автомобиль, которого автопроизводитель больше не продает здесь, по его последнему известному имени, но, возможно, это тонкий ход для повторного знакомства американцев с брендом перед возвращением Alpine.

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