Renault готовит к выпуску свою самую модную модель

В прошлом году автопроизводитель продемонстрировал публике концепт Embleme, обладающий изящным и аэродинамичным кузовом. Сегодня стало известно о том, что команда специалистов из Renault активно работает над возможностью запуска в серийное производство данной модели. Планируется, что новинка станет электромобилем, представляющим обновленную версию Espace, и покажут ее вскоре.

По всей видимости, платформа, спроектированная специально для использования в электромобилях, позволит будущему автомобилю предложить потенциальным покупателям максимум пространства и комфорта.

Фото: Carsweek.ru

«Embleme — это выражение того, куда мы движемся в плане дизайна», — отметил главный дизайнер французского автопроизводителя. «Не следует недооценивать концепцию Embleme: это великолепный автомобиль. Если долгие годы мы привыкали к традиционным автомобильным формам, то теперь настало время соблазнять людей чем-то новым».

Скорее всего, серийная версия концепта Embleme от Renault станет соперником модели C5 X от Citroen. Некоторые эксперты считают, что обе машины схожи по габаритам, так как обе представляют из себя пятиместные кроссоверы. Представители автопроизводителя описывают кузов нового Embleme как шутинг-брейк — термин, обозначающий узкий универсал, как правило, с двумя дверьми.

«Это пропорции нашего будущего, — пояснил дизайнер Renault. Новый кроссовер чуть ниже по высоте, чем типичный кроссовер, но немного выше, чем седан».

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы писали о том, как французский автопроизводитель Renault представил общественности свои новые электрические фургоны.

Фото: Renault