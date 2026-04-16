Renault представила специальную серию Renault 4 «Roland-Garros» к старту Открытого чемпионата Франции

Renault представил специальную электрическую версию Renault 4 Roland-Garros E-Tech, приуроченную к пятилетию партнерства с теннисным турниром Roland-Garros во Франции.

Новинка продолжает традицию, заложенную моделью Renault 5 Roland-Garros, которая вышла два года назад и сейчас занимает 15 процентов от всех продаж Renault 5 в Великобритании. Как и предшественник, новый Renault 4 Roland-Garros отличается элегантными деталями, вдохновленными знаменитым парижским турниром.

Мировой дебют Renault 4 Roland-Garros E-Tech состоится 18 мая, в первый день проведения турнира. На этот раз будет представлен шоу-кар, а серийная версия появится осенью 2026 года. С учетом популярности предыдущей модели, ожидается, что автомобиль вскоре поступит и на британский рынок.

Показанная версия основана на модификации ‘Plein Sud’ с электрическим тканевым верхом, который пока недоступен в Великобритании. Кузов окрашен в оттенок Glacier White, контрастирующий с черными боковыми стойками и дугами крыши. На передних крыльях размещены серебристые декоративные элементы с символикой Roland-Garros, а 18-дюймовые диски “Parisienne” выполнены в черном цвете с алмазной обработкой и покрыты полупрозрачным лаком. В оформлении колесных ступиц, а также передних и задних бамперов использован оттенок Terracotta Brown, отсылающий к глиняному покрытию кортов Roland-Garros.

Внутреннее пространство Renault 4 Roland-Garros также получило уникальные решения. Салон отделан светло-серой обивкой из полностью переработанных материалов, а структура ткани напоминает спортивную экипировку, как отметила директор по проектированию Paula Fabregat-Andreu. На спинках передних сидений выделен тисненый логотип Roland-Garros, на панели приборов размещен флаг Франции и подсвеченная надпись “Roland Garros Paris”.



В традициях серии Roland-Garros, селектор трансмиссии на рулевой колонке выполнен в стиле рукоятки теннисной ракетки и украшен логотипом турнира. В салоне также есть беспроводная зарядка для смартфона цвета глины и дверные пороги с гравировкой “Roland-Garros Paris”.

С учетом того, что версия Renault 4 с батареей на 40 кВт·ч больше не продается, а модификация Plein Sud предлагается только с аккумулятором на 52 кВт·ч, именно этот вариант станет основой для лимитированной серии Roland-Garros. Такой аккумулятор обеспечивает запас хода около 250 миль, а силовая установка развивает 148 л.с.