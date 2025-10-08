Ремонт китайских автомобилей станет вдвое дороже: кто столкнётся с неожиданностями

Почему стоимость ремонта ракетой полетит вверх

В России ожидается существенное увеличение затрат на ремонт электромобилей, особенно китайских брендов. Причина — повышение утилизационного сбора, которое, по прогнозам, станет заметным уже к концу этого года. Нововведения могут затронуть не только автовладельцев, но и компании, занимающиеся эксплуатацией автопарков.

Увеличение сбора приведет к тому, что автомобили, не производимые внутри страны, резко подорожают. В отдельных случаях рост может достигать миллионов рублей. Импорт таких машин станет экономически невыгоден, а вместе с сокращением поставок новых автомобилей исчезнут и отлаженные цепочки поставок автозапчастей.

Это может создать дополнительные сложности для обслуживания: владельцам придется искать детали самостоятельно для каждой конкретной поломки. Параллельно с этим ожидается сокращение складских запасов, что только усугубит ситуацию.

Кто под риском: бренды под ударом

В первую очередь изменения затронут те марки, которые поступали в Россию ограниченными партиями или через параллельный импорт. Под угрозой оказываются такие бренды, как Zeekr, BYD, Avatr, Denza и Xiaomi. Также в зоне риска производители с небольшими дистрибьюторскими сетями, среди которых Ora, Oting, VGV и Rox.

Для этих компаний возможен серьезный дефицит запасных частей, что сделает ремонт и обслуживание их автомобилей значительно более сложной задачей.

Что говорят эксперты: рост стоимости до 100%

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что стоимость расходных материалов может вырасти примерно на 20%, а кузовные детали станут дороже в два раза. Такой рост связан с ожидаемым дефицитом из-за перебоев в логистике поставок.

Владельцам следует быть готовыми к тому, что ремонт автомобилей станет не только дороже, но и сложнее. При отсутствии запасов на складах каждый случай потребует индивидуального подхода.

