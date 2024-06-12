Помнишь, как Yamaha создавала спортивный автомобиль?

Бренд Yamaha для разных людей означает разные вещи. Для кого-то это мотоциклы, а для других - один из самых важных производителей музыкальных инструментов и аудиооборудования. От гольф-карт и квадроциклов до генераторов и бассейнов, у Yamaha разнообразный ассортимент продукции. Ее участие в автомобильном сегменте известно в меньшей степени.

Однако компания помогла Toyota разработать 2000GT в 1960-х годах. Кроме того, она разработала и построила V-6 SHO и V-8 SHO для Ford. Не только это, но также сотрудничала с Lexus над V-10 для своего высокооборотистого суперкара LFA. Работала над V-8, который устанавливался на несколько моделей Volvo. Были и четырехцилиндровые двигатели, которые устанавливались на Celica и MR2, а также на Lotus Elise.

Фото: Motor1.com Концепт Yamaha Sports Ride 2015 года

Yamaha также поигрывала с идеей создания собственного автомобиля. Модель 1992 года OX99-11 предполагалась к производству в 1994 году с двенадцатицилиндровым двигателем. Однако рецессия начала 1990-х годов убила идею F1-болида для дороги. Японская компания вновь обратилась к идее создания автомобиля в 2013 году с миниатюрным Motiv. Но и этот проект не увенчался успехом. Через несколько лет на Токийском автосалоне был представлен Sports Ride как потенциальный конкурент Mazda Miata.

Небольшой двухместный купе, созданный на основе шасси iStream от Gordon Murray Design, весил всего 1,653 фунта. Это значительно легче, чем ND-поколение MX-5, которое только появилось на рынке в 2015 году. Заднеприводный спорткар имел длину всего 153.5 дюйма, ширину 67.7 дюйма и высоту 46 дюймов, что примерно соответствует размерам Miata.

Презентация концепции на Токийском автосалоне 2015 года не была концом истории. В последующих патентных изображениях другого дизайна, предположительно, близкого к серийному, появились как часть подачи на патент в 2018 году. Измененный дизайн напоминал Lotus и не имел выхлопных труб. Это заставило людей думать, что Sports Ride превратился в электрокар.

Заявка на торговую марку, зарегистрированная в Европейском интеллектуальном владении, указывает на то, что Гордон Мюррей является одним из дизайнеров. Интересно, что мы нашли видео, опубликованное компанией Yamaha, на котором обновленный автомобиль проходит испытания в 2017 году - к тому моменту он стал T40. Очевидно, что у него по-прежнему был двигатель внутреннего сгорания, хотя патентные изображения намекали на электрическую установку.

Yamaha никогда не раскрывала личность двигателя, но говорила, что фары похожи на YZF-R1. У спортивного мотоцикла был 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил, который развивал 14,000 оборотов в минуту. Представьте себе такой двигатель в купе, которое практически не весит. Он мог бы поспорить с Miata.

Фото: Motor1.com

Наблюдение за автомобилем во время испытаний с дизайном, приближенным к серийному, подтверждает, что Yamaha серьезно думала о его продаже. К сожалению, в 2019 году компания отказалась от всех планов по разработке автомобилей, поэтому конкурент Subaru BRZ/Toyota GR86 так и не увидел свет. Доступные спортивные автомобили конкурируют в узком сегменте, и жаль, что T40 остался на полке.