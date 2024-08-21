Продается тот разбитый Lexus LFA, которого вы помните

На Copart в настоящее время выставлен на продажу разбитый Lexus LFA. Этот автомобиль ранее был показан в YouTube видео, в котором владелец заявил, что собирается восстановить его. Согласно данным Copart, предполагаемая розничная стоимость составляет $710,000.

Не каждый день мы видим Lexus LFA на продажу. Но это печальный день, когда видим один из них в списке Copart. Этот конкретный LFA выглядит не слишком плохо, но учитывая его редкость и конструкцию из углеволокна, ремонт обойдется дорого. На самом деле, восстановление этого автомобиля может обойтись в полмиллиона долларов. Откуда мы это знаем? Мы уже видели этот серебристый LFA.

Еще в марте этот же LFA был показан в YouTube видео от ThatDudeInBlue. Владелец попал в аварию в январе, фотографии которой разошлись по социальным сетям. 11-минутный ролик показывает нам ущерб, который выглядит не так уж и страшно. Пассажирская дверь, очевидно, пришла в негодность, и требуется новая задняя кромка. На левом крыле также есть порез. Все выглядит как относительно простой ремонт.

Фото: Motor1.com

Все эти детали из углеволокна и очень дорогие в замене. В видео владелец говорит, что только дверь стоит $40,000. А также требуется замена крыла. Кроме того, возможны повреждения механических систем. Среди прочего, регулируемое крыло LFA, похоже, не работает. А также вывернут выхлоп.

Согласно видео, план заключался в восстановлении автомобиля. Владелец сказал, что стоимость, вероятно, составит от $400,000 до $500,000, но, по-видимому, это не произойдет, так как автомобиль сейчас находится на Copart в ожидании даты аукциона. Автомобиль имеет другие колеса, чем прежде, и отсутствует капот. Указаны боковые и механические повреждения, и любопытно, что у него также нет ключа. Мы не уверены, как давно он находится на Copart, но в разделе Информация о продаже упоминается дата 21 июня как последнее обновление. Надеемся, что он не стоял на улице с незащищенным от погоды интерьером и двигателем.

Несмотря на повреждения, Copart оценивает розничную стоимость в $710,000. Lexus выпустил всего 500 LFAs за короткий период производства; надеемся, что кто-то вмешается, чтобы спасти этот автомобиль от того, чтобы стать очень дорогим источником запчастей.

Спасибо Trip за предоставленную информацию!