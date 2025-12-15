Рекордный рост цен на автомобили в России: результаты первых двух недель декабря

Российский авторынок в декабре переживает резкое изменение ценовой политики: автопроизводители один за другим обновляют прайс-листы, заметно увеличивая стоимость автомобилей. Несмотря на то, что многие россияне заняты подготовкой к праздникам, дилеры фиксируют масштабное повышение цен практически во всех сегментах.

Согласно данным экспертов, декабрьская волна подорожаний стала одной из наиболее значительных за последние годы. За первые дни месяца восемь брендов подняли цены на свои автомобили, а только один производитель решился на их снижение, причем в минимальном объеме.

Какие марки и модели подорожали сильнее всего?

В числе лидеров по росту цен оказались представители как бюджетного, так и премиального сегментов.

Solaris: российский бренд, пришедший на смену Hyundai, вновь пересчитал цены на автомобили с механической коробкой передач. Так, седан Solaris KRS стал дороже на 330 тысяч рублей и теперь стоит от 2,29 млн рублей. Кросс-хэтчбек KRX подорожал на сумму от 330 до 410 тысяч и теперь оценивается в 2,29–2,39 млн, а кроссовер HC вырос в цене на 411–491 тысяч, достигнув отметки 2,49 млн рублей.

российский бренд, пришедший на смену Hyundai, вновь пересчитал цены на автомобили с механической коробкой передач. Так, седан Solaris KRS стал дороже на 330 тысяч рублей и теперь стоит от 2,29 млн рублей. Кросс-хэтчбек KRX подорожал на сумму от 330 до 410 тысяч и теперь оценивается в 2,29–2,39 млн, а кроссовер HC вырос в цене на 411–491 тысяч, достигнув отметки 2,49 млн рублей. AmberAuto: электромобиль AmberAuto A5 из Калининграда за три месяца второй раз увеличил стоимость – на 425–450 тысяч рублей. Теперь его цена стартует от 3,15 до 3,35 млн рублей.

электромобиль AmberAuto A5 из Калининграда за три месяца второй раз увеличил стоимость – на 425–450 тысяч рублей. Теперь его цена стартует от 3,15 до 3,35 млн рублей. Belgee: белорусский кроссовер X70 в большинстве комплектаций стал дороже на 30 тысяч, за исключением базовой версии Active, цена которой осталась прежней — 2,58 млн рублей.

белорусский кроссовер X70 в большинстве комплектаций стал дороже на 30 тысяч, за исключением базовой версии Active, цена которой осталась прежней — 2,58 млн рублей. Haval: китайский производитель повысил цены на пять моделей 2025 года выпуска. Jolion и F7 подорожали на 50 тысяч, а более дорогие F7x и H7 – на 100 тысяч рублей.

китайский производитель повысил цены на пять моделей 2025 года выпуска. Jolion и F7 подорожали на 50 тысяч, а более дорогие F7x и H7 – на 100 тысяч рублей. Премиум-сегмент: тенденция к росту коснулась и люксовых марок. Hongqi увеличил цену лифтбека H6 на 30 тысяч, а кроссовера HS7 – на 110 тысяч рублей. Exlantix пересмотрел стоимость всех моделей ET и ES, увеличив ее на 50 тысяч. Минивэн Wey 80 в топовой комплектации стал дороже на 200 тысяч рублей.

тенденция к росту коснулась и люксовых марок. Hongqi увеличил цену лифтбека H6 на 30 тысяч, а кроссовера HS7 – на 110 тысяч рублей. Exlantix пересмотрел стоимость всех моделей ET и ES, увеличив ее на 50 тысяч. Минивэн Wey 80 в топовой комплектации стал дороже на 200 тысяч рублей. SWM: семиместный кроссовер G05 прибавил в цене: комплектация Family 5 подорожала на 201 тысячу, а Family 6 – на 203 тысячи рублей.

Есть ли исключения из общего тренда?

На фоне всеобщего повышения цен выделился российский производитель Ambertruck. Компания пересмотрела цены в сторону снижения: дорестайлинговая версия пикапа Work стала дешевле на 51 тысячу рублей (до 2,2 млн), а обновленный Work NF – на 56 тысяч (до 2,5 млн рублей).

Эксперты отмечают, что декабрьские изменения цен стали логическим продолжением тенденций ноября. Среди основных причин роста стоимости называются колебания валютных курсов, увеличение логистических расходов, а также сохраняющийся высокий спрос на автомобили. По мнению аналитиков, в ближайшие недели список брендов с обновленными ценами может расшириться.

Ранее сообщалось, что стоимость нового JAC RF8 увеличилась на 200 тысяч рублей.

Источник: 5koleso.ru.