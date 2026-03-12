Отказано! Власти отклонили призывы к досрочному пересмотру целей по продажам электромобилей

Правительство Великобритании отклонило просьбы о переносе на более ранний срок пересмотра целей по продажам электромобилей в стране. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как представители автопрома призвали срочно оценить реалистичность и темпы увеличения обязательных квот на регистрацию новых электрокаров.

На мероприятии Electrified, организованном Сообществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), министр авиации, морского транспорта и декарбонизации Кьер Мазер выступил перед специалистами автомобильной отрасли. Он сообщил, что пересмотр политики, как и планировалось, стартует в этом году и завершится публикацией итогов в начале 2027 года, несмотря на давление со стороны индустрии.

«Пересмотр начинается в этом году, но именно начало 2027 года, по нашему мнению, — оптимальный момент для полноценной оценки проблемных точек в мандате по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Это позволит убедиться, что политика продолжает работать в интересах производителей», — отметил Кьер Мазер. «Правительство абсолютно убеждено в необходимости перехода к электромобилям и твердо придерживается этого курса».

Выступление министра последовало буквально через несколько минут после заявления главы SMMT Майка Хауза, поддержанного руководителями британских подразделений Ford, JLR, Stellantis и Volvo. Они призвали ускорить пересмотр планов из-за «неустойчивого» уровня скидок, к которым вынуждены прибегать автопроизводители для выполнения растущих целевых показателей.

В своем вступительном слове Майк Хауз подчеркнул важность повторного анализа установленных задач. По его словам, для достижения правительственных целей по продажам электромобилей производителям приходится предоставлять такие скидки, которые невозможно поддерживать на длительной основе.