Главная Новости Отказано! Власти отклонили призывы к досрочному пересмотру целей по продажам электромобилей
Новости

Отказано! Власти отклонили призывы к досрочному пересмотру целей по продажам электромобилей

Правительство Великобритании отказалось ускорять пересмотр целей по продажам электромобилей, несмотря на призывы автопроизводителей пересмотреть сроки выполнения ZEV мандата.
РедакцияР
Редакция
12.03.2026, 20:32·2 мин
single
Фото: autoexpress

Правительство Великобритании отклонило просьбы о переносе на более ранний срок пересмотра целей по продажам электромобилей в стране. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как представители автопрома призвали срочно оценить реалистичность и темпы увеличения обязательных квот на регистрацию новых электрокаров.

На мероприятии Electrified, организованном Сообществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), министр авиации, морского транспорта и декарбонизации Кьер Мазер выступил перед специалистами автомобильной отрасли. Он сообщил, что пересмотр политики, как и планировалось, стартует в этом году и завершится публикацией итогов в начале 2027 года, несмотря на давление со стороны индустрии.

«Пересмотр начинается в этом году, но именно начало 2027 года, по нашему мнению, — оптимальный момент для полноценной оценки проблемных точек в мандате по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Это позволит убедиться, что политика продолжает работать в интересах производителей», — отметил Кьер Мазер. «Правительство абсолютно убеждено в необходимости перехода к электромобилям и твердо придерживается этого курса».

Выступление министра последовало буквально через несколько минут после заявления главы SMMT Майка Хауза, поддержанного руководителями британских подразделений Ford, JLR, Stellantis и Volvo. Они призвали ускорить пересмотр планов из-за «неустойчивого» уровня скидок, к которым вынуждены прибегать автопроизводители для выполнения растущих целевых показателей.

В своем вступительном слове Майк Хауз подчеркнул важность повторного анализа установленных задач. По его словам, для достижения правительственных целей по продажам электромобилей производителям приходится предоставлять такие скидки, которые невозможно поддерживать на длительной основе.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация