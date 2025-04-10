Обновленные Renault Megane и Scenic получили функцию однопедального управления и снижение цен

Компания Renault упростила линейки полностью электрических моделей Megane и Scenic E-Tech, снизила цены, теперь модели доступны по цене от £32,495 и £37,195 соответственно.

Стоимость самого дешевого Megane E-Tech снизилась на £1,500, а наиболее доступного Scenic EV – на £300. Обновленные модели можно будет заказать с конца апреля.

На Megane остались прежние ключевые характеристики: двигатель мощностью 217 л.с., установленный сзади, и единственный вариант батареи ёмкостью 60 кВтч, обеспечивающий диапазон до 285 миль. Список комплектаций теперь начинается с ранее средней версии Techno вместо Evolution, а выше расположена версия Techno Esprit Alpine, цена которой начинается от £35,495.

Новый верхний уровень комплектации, Iconic Esprit Alpine, заменяет версию Iconic и доступен от £36,995. С акцентом на спортивный стиль, Iconic Esprit Alpine оснащается лезвием в стиле Формулы-1 на передней части, отделанным матово-серым цветом, с таким же отделкой заднего диффузора.

Эта комплектация также имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, дополнительные элементы черной глянцевой отделки и, конечно же, логотипы Esprit Alpine, разбросанные по экстерьеру и интерьеру, где их дополняют свежие ковры и обивка.

Фото: autoexpress

Scenic E-Tech также получил те же изменения в комплектациях, что и Megane, с версией Techno, средней версией Techno Esprit Alpine (£37,195) и более дорогой версией Iconic Esprit Alpine (£42,195). Однако из линейки была исключена более маленькая батарея ёмкостью 60 кВтч, и осталась только батарея ёмкостью 87 кВтч с максимальным диапазоном до 381 мили в базовой модели.

Версия Iconic Esprit Alpine предлагает аналогичные дизайнерские изменения Megane, а также новый режим однопедального управления на обеих моделях. Кроме того, теперь доступна функция V2L (от машины к загрузке) благодаря адаптеру, который может заряжать бытовые приборы от любого автомобиля до 230 В. Также был добавлен 11-кВт встроенный зарядный устройство.