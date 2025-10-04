Рекордные продажи электромобилей за месяц, но критики утверждают: «Субсидия на электромобили не работает»

В сентябре в Великобритании был зафиксирован рекорд по количеству зарегистрированных электромобилей за один месяц. Несмотря на этот показатель, продолжаются споры о том, насколько программа Electric Car Grant стоимостью £650 миллионов действительно мотивирует скептически настроенных автолюбителей пересесть на автомобили с электроприводом.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 72 779 новых электромобилей. Это составляет 23 процента от общего числа автомобилей всех видов топлива, которых зарегистрировали 312 887. Рост количества регистраций связывают с появлением нового номерного знака серии ‘75’. Однако, несмотря на значительный показатель, это не стало рекордом по рыночной доле электромобилей. Для сравнения, в августе этот показатель достигал 26,5 процента, а среднегодовой уровень остается на отметке 22 процента. Это существенно ниже целевого значения, установленного правительством в рамках Zero Emissions Mandate, которое требует долю в 28 процентов к 2025 году.

Эксперты отмечают, что первый полный месяц действия новой правительственной программы Electric Car Grant не принес заметных изменений в структуре покупок. Нет убедительных данных о том, что предоставляемая скидка побуждает владельцев бензиновых и дизельных авто пересесть на электрокары. Множество критиков считают, что действующая схема лишь поощряет тех, кто и так планировал выбрать электромобиль.

Дэвид Фаррар, руководитель отдела политики исследовательской организации New AutoMotive, подчеркнул, что программа Electric Car Grant стала важным сигналом поддержки электромобилей со стороны правительства. По его словам, это укрепляет доверие потребителей, способствует развитию рынка подержанных электромобилей и созданию экологически чистых рабочих мест внутри страны. Однако, как отмечает эксперт, пока нет уверенности в том, что инициатива действительно стимулирует новый спрос на электрокары среди тех, кто ранее не рассматривал их покупку.