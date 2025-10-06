REC: Яркий Гран При Москвы подвёл итог сезону 2025 года

4 октября на автодроме Moscow Raceway прошёл финал сезона Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 — Гран При Москвы. В решающей гонке приняли участие почти все лидеры года, а также ряда новых имен. Всего на стартовой решетке появилось рекордное для серии число — 42 экипажа.

Историческим событием стало выступление 15-летнего Максима Чмиля, вышедшего на трассу вместе с командой Phoenix Racing в классе GT Light. Чмиль стал самым молодым участником в истории REC.

На заключительном этапе определялись победители в основных категориях: как в личном, так и командном зачёте. Особое внимание привлекла борьба за главный титул — до финала дуэт Михаила Алешина и Дениса Ременяко сохранял всего 10-очковое преимущество над Константином Терещенко. Всего не менее семи гонщиков имели шансы побороться за итоговые успехи, что сделало борьбу более острой: четыре разных экипажа побеждали на этапах, предшествовавших московскому финалу.

Августовские победители Александр Вартанян и Денис Булатов (V Racing) на этот раз отсутствовали, а вот экипаж Алексея Несова и Максима Кизилова (Time4Race) на Mercedes AMG GT3 №10 после длительного перерыва снова оказался на трассе. Именно этот дуэт триумфально открыл сезон в мае, но вынужден был пропустить следующие старты из-за технических неприятностей.

На московском Гран При Несову и Кизилову предоставился шанс вновь побороться за победу, и уже по итогам квалификации они заняли место в первом ряду. Лишь спортпрототип Black Thorn №111 под управлением Георгия Ефросинина и Игоря Мухина оказался быстрее, взяв третий в сезоне поул.

Старт прошёл не без трудностей: автомобиль Leon Cupra №24 команды Real Performance заглох ещё на прогревочном круге, из-за чего немалая часть пилотов оказалась блокирована. Организаторы приняли решение назначить два дополнительных установочных круга для всей группы участников.

На рестарте быстрее всех стартовал Алексей Несов, обойдя по внешней стороне первого поворота Георгия Ефросинина. Не менее эффектно в борьбу включился Виталий Ларионов на Lamborghini Huracan GT3 команды Spora GT (№63), который занял второе место после яркого манёвра между двумя соперниками. Без контакта не обошлось, однако Ларионову удалось удержать позицию.

Проблемы возникли у Ефросинина: его автомобиль развернуло после контакта в повороте «Арена» с машиной №31 SVL ЦСКА Racing. К счастью, более серьёзных последствий удалось избежать, но Ефросинин вынужден был вернуться в гонку последним после пропуска всего пелотона.

Затем развернулась красивая дуэль между Lamborghini Ларионова и Mercedes Несова: оба автомобиля не уступали друг другу в скорости, однако вскоре оба встретились с трафиком. В этом хаосе Несов смог оторваться, создав уверенный отрыв менее чем за полчаса после рестарта.

Большое число участников напрямую сказывалось на динамике гонки: четверть экипажей представляла класс GT Light, что создавало дополнительные сложности для гонщиков на более быстрых машинах GT3 и спортивных прототипах, которым приходилось осторожно прокладывать себе путь.

Некоторые команды встретились с серьезными трудностями в борьбе с круговыми. В частности, Константин Терещенко, сменивший Ларионова в Lamborghini №63, получил повреждение после контакта с BMW №11 команды HOGO. Его Lamborghini пробило колесо, однако Терещенко сумел дотянуть до боксов, хотя быстрый ремонт оказался невозможен и о высоких местах пришлось забыть.

Аварии не обошли стороной команду VRC-Team, для которой дебют в REC завершился столкновением двух Mercedes AMG GT4 у въезда на пит-лейн. Повреждения автомобиля оказались критичными, однако пилот избежал травм.

Ближе к завершению гонки серьёзный инцидент случился и у Сергея Столярова (YADRO Motorsport), который в первом повороте столкнулся с отбойником, повредив Mercedes AMG GT3 №16.

На фоне этих событий экипаж Time4Race уверенно лидировал, не оставив конкурентам ни малейших шансов на победу. Алексей Несов и Максим Кизилов, оба неоднократные победители международных гонок, во второй раз за сезон завоевали высшую ступень пьедестала.

Их результат позволил выиграть абсолютный зачет и первенство класса GT Pro (машины GT3). Кубок Москвы достался второму экипажу в абсолюте — Денису Ременяко и Михаилу Алешину из CapitalRT на автомобиле №013.

Благодаря набранным очкам, экипаж Ременяко – Алешин стал чемпионом сезона. Основной соперник Константин Терещенко остался победителем в категории прототипов CN Pro в составе TEAMGARIS №29 (с Константином Захаревским, Константином Сидоруком и Виталием Зубенко), а также занял третье место в Кубке Москвы вместе с Виталием Ларионовым на Lamborghini №63 Spora GT.

В классе GT не было равных дуэту Ярослава и Всеволода Праховых (CapitalRT), которые на Mercedes AMG GT4 вновь стали первыми. В категории GT Pro Touring третий раз за сезон победили Виктор Плеханов, Илья Каменский и Дамир Саитов из GNV & Kamenskiy Racing (№91).

Заслуженную победу в массовом классе GT Light одержал Владислав Агнивин (BURMA Racing, №36), который этот раз делил пилотирование BMW E36 со Станиславом Ярковым.

Финал десятого сезона REC прошёл ярко и динамично. За эти годы серия стала одной из самых популярных дисциплин российского автоспорта, собрав вокруг себя множество поклонников и участников.

Старт нового сезона намечен на конец следующей весны. Гонки обещают новые интриги и борьбу за лидирующие позиции.

Результаты пятого этапа REC

Абсолютный зачет

Time4Race №10 (Алексей Несов, Максим Кизилов)

Кубок Москвы

CapitalRT №013 (Денис Ременяко, Михаил Алешин)

ИСКРА Моторспорт №37 (Андрей Солуковцев, Давид Погосян)

Spora GT №63 (Константин Терещенко, Виталий Ларионов)

Класс GT Pro

Time4Race №10 (Алексей Несов, Максим Кизилов)

CapitalRT №013 (Денис Ременяко, Михаил Алешин)

ИСКРА Моторспорт №37 (Андрей Солуковцев, Давид Погосян)

CN Pro

TEAMGARIS №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Виталий Зубенко, Константин Терещенко)

Black Thorn №111 (Игорь Мухин, Георгий Ефросинин)

SVL Racing №31 (Алексей Хаиров, Алексей Чернов)

Класс GT

CapitaRT №13 (Всеволод Прахов, Ярослав Прахов)

SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Дмитрий Шишко, Михаил Лобода, Алексей Савин)

Beast Team №4 (Владимир Драгунов, Ренат Ибрагимов, Владимир Гуревич)

GT Pro Touring

GNV & Kamenskiy Racing №91 (Виктор Плеханов, Илья Каменский, Дамир Саитов)

SU RT №86 (Амет Меметов, Евгений Магидович)

Real Performance №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

GT Light