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Работа над дизайном коммунальной техники с роскошью Aurus началась

Согласно информации, опубликованной на портале «Газета.ru», новая серийная коммунальная вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 теперь доступна для приобретения. Ее производством занимается компания «Кургандормаш».
РедакцияР
Редакция
14.08.2024, 13:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации, опубликованной на портале «Газета.ru», новая серийная коммунальная вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 теперь доступна для приобретения. Ее производством занимается компания «Кургандормаш».

УКМ-2000 предназначена для использования в течение всего года благодаря специальному навесному оборудованию, предусмотренному разработчиками.

Институт, занимающийся созданием новой техники, представил свой последний проект в среду, 14 августа, через свой Telegram-канал. Внешний дизайн машины разработан специалистами Центра стиля НАМИ.

Эксперты отмечают, что дизайн получился сдержанным и современным, идеально подходящим для использования в городских условиях.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что белорусские власти планируют закупить партию российских роскошных автомобилей Aurus.

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