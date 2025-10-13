Главная Новости Тест-драйв развеял миф о Lexus LX700h: гибрид не достиг заявленных 600 км
Новости

Тест-драйв развеял миф о Lexus LX700h: гибрид не достиг заявленных 600 км

Тест Lexus LX700h показал, что гибридный внедорожник уступает обычной версии по запасу хода из-за уменьшенного топливного бака.
РедакцияР
Редакция
13.10.2025, 12:01·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Осенью прошлого года компания Toyota представила обновленный флагманский внедорожник Lexus LX, на этот раз включив в линейку гибридную версию с индексом 700h. Новинка сочетает знакомый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электрическую силовую установку. По задумке разработчиков, это должно было повысить топливную эффективность автомобиля и увеличить запас хода на одной заправке.

Однако результаты недавних испытаний показали, что ожидания не совсем оправдались. Корреспонденты американского издания The Drive протестировали Lexus LX700h и обнаружили, что реальные показатели отличаются от заявленных производителем.

По официальным данным, внедорожник способен проехать до 560 километров по городу и до 600 километров по трассе. Тем не менее, в ходе теста журналисты получили другие цифры. Специалист, проводивший испытания, зафиксировал максимальный запас хода после полной заправки на уровне 450 километров, а в некоторых случаях бортовой компьютер показывал прогнозируемое расстояние до остановки всего 422 километра.

Основной причиной такой разницы специалисты называют изменение конструкции топливной системы. Для установки мощного гибридного аккумулятора инженерам Lexus пришлось уменьшить объем бензобака на 12,7 литра. Хотя такое решение должно было способствовать снижению расхода топлива, на практике оно нивелировало все плюсы гибридной технологии.

В результате запас хода Lexus LX700h оказался даже ниже, чем у традиционной бензиновой версии, а расход топлива оказался выше ожидаемого. Теперь остается открытым вопрос, каким образом производитель сможет устранить этот недостаток в будущих обновлениях модели.

Ранее мы рассказывали о способах приобретения новой Toyota Corolla Cross по цене ниже китайских аналогов.

Источник информации и фотографий: daily-motor.ru.

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация