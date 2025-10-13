Тест-драйв развеял миф о Lexus LX700h: гибрид не достиг заявленных 600 км

Осенью прошлого года компания Toyota представила обновленный флагманский внедорожник Lexus LX, на этот раз включив в линейку гибридную версию с индексом 700h. Новинка сочетает знакомый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электрическую силовую установку. По задумке разработчиков, это должно было повысить топливную эффективность автомобиля и увеличить запас хода на одной заправке.

Однако результаты недавних испытаний показали, что ожидания не совсем оправдались. Корреспонденты американского издания The Drive протестировали Lexus LX700h и обнаружили, что реальные показатели отличаются от заявленных производителем.

По официальным данным, внедорожник способен проехать до 560 километров по городу и до 600 километров по трассе. Тем не менее, в ходе теста журналисты получили другие цифры. Специалист, проводивший испытания, зафиксировал максимальный запас хода после полной заправки на уровне 450 километров, а в некоторых случаях бортовой компьютер показывал прогнозируемое расстояние до остановки всего 422 километра.

Основной причиной такой разницы специалисты называют изменение конструкции топливной системы. Для установки мощного гибридного аккумулятора инженерам Lexus пришлось уменьшить объем бензобака на 12,7 литра. Хотя такое решение должно было способствовать снижению расхода топлива, на практике оно нивелировало все плюсы гибридной технологии.

В результате запас хода Lexus LX700h оказался даже ниже, чем у традиционной бензиновой версии, а расход топлива оказался выше ожидаемого. Теперь остается открытым вопрос, каким образом производитель сможет устранить этот недостаток в будущих обновлениях модели.

Источник информации и фотографий: daily-motor.ru.