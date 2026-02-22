Силовой баланс по мнению Лео Турини

Известный итальянский спортивный журналист Лео Турини накануне сезона 2026 года в Формуле 1 представил свой прогноз того, как может выглядеть стартовая решётка в Мельбурне. При этом сам Турини признал, что его версия носит скорее шуточный характер и не отражает его настоящих убеждений.

Завершая свою работу на зимней Олимпиаде, Турини отметил, что с удовольствием сменил бы заснеженные пейзажи на солнечные трассы Бахрейна, чтобы написать: «Я вас люблю!» Однако, несмотря на отсутствие особого смысла, журналист ради забавы решил предположить, как распределятся места на старте первой гонки сезона 2026 года.

Аутсайдером в его списке оказался Aston Martin, занявший 11-е место. По словам Турини, Фернандо Алонсо пребывает в напряжённом состоянии, а если Honda вновь предоставит неудачный двигатель, то испанец может неожиданно сменить вид спорта.

Что касается Эдриана Ньюи, Турини считает, что у знаменитого инженера сейчас явно нет времени для отдыха.

На 10-й строчке в его рейтинге расположился коллектив Cadillac. Турини сравнил команду с невыразительной копией Haas и предложил неожиданный вариант с возможной заменой Серхио Переса на молодого Андреса Переса, выступающего в NASCAR.

Alpine по версии Турини оказалась на девятом месте. Вспоминая о возвращении Флавио Бриаторе, журналист отметил, что идея проводить спринты на всех 24 этапах сезона наводит на мысль о сомнениях в надёжности болидов, которыми управляют Пьер Гасли и Франко Колапинто.

Восьмую позицию Турини отвёл команде Williams. Несмотря на использование силовой установки Mercedes и присутствие Карлоса Сайнса и Алекса Элбона, журналист выразил сомнения в перспективах коллектива, напомнив, что техническое преимущество — не единственный определяющий фактор.

Седьмое место заняла Racing Bulls. Турини обратил внимание на Арвида Ананду Улофа Линдлблада, предложив называть его Тор в честь скандинавского бога. По мнению журналиста, команда, получившая двигатели Red Bull, способна преподнести сюрприз, если только Макс Ферстаппен не вмешается в ход событий.

На шестой позиции расположилась команда Audi. Турини отметил талант Габриэля Бортолето и опыт Нико Хюлкенберга, а также подчеркнул, что под руководством Маттиа Бинотто коллектив заслуживает пристального внимания.

Пятое место в рейтинге досталось Haas. Здесь Турини признался в симпатиях к Оливеру Берману и предположил, что при хорошей работе силовой установки Ferrari молодой британец может выйти в лидеры второй группы чемпионата.

Четвёртую строчку занимает Red Bull. Турини отметил, что если Макс Ферстаппен окажется прав, Формулу 1 ждёт превращение в «Потёмкинскую деревню» с необходимостью долгих аплодисментов. В то же время журналист отметил, что производитель энергетиков действительно создал конкурентоспособный двигатель, и если команда вновь начнёт побеждать, это будет интригующая история.

Ferrari, согласно предположениям Турини, займёт третье место. Он напомнил, что прошло много лет с момента, когда коллектив из Маранелло удивлял техническими инновациями. При этом журналист отметил интерес к новой машине SF-26, особенно к вращающемуся заднему крылу, и выразил уверенность, что успех Фредерика Вассёра в политических баталиях вокруг двигателей Mercedes станет достойным достижением.

Второе место Турини отдал Mercedes. Он выразил сомнения в заявлениях Тото Вольффа о мизерном преимуществе силовой установки в 2-3 лошадиные силы и задался вопросом, стоило ли из-за этого начинать столь масштабный скандал. Тем не менее, Кими Антонелли и Джордж Расселл, по мнению журналиста, не слишком обеспокоены ситуацией.

Победителем виртуального рейтинга стал McLaren. По словам Турини, команда заслуживает высокого статуса, ведь именно здесь выступают действующий чемпион мира Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а техническое руководство осуществляет Андреа Стелла. Наличие двигателя Mercedes также, по мнению журналиста, делает McLaren фаворитом предстоящего сезона.

В заключении Турини отметил, что уже не согласен практически ни с одним из собственных прогнозов, что, по его словам, означает полную готовность к Гран При Австралии.