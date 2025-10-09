Почему увеличиваются продажи Geely Monjaro: "Рассрочка, скидки и ассортимент"

Российские продажи кроссовера Geely Monjaro продемонстрировали заметный рост, что подтвердили представители дилерских центров в беседе с «Автостатом». Согласно данным аналитиков, в сентябре было реализовано 4 043 автомобиля этой модели.

С такими результатами Geely Monjaro вошел в пятерку наиболее популярных автомобилей на российском рынке, а также впервые за последние полтора года оказался среди трех лидеров сегмента SUV.

Александр Шапринский, представляющий компанию «Прагматика», отметил, что увеличение спроса связано с высоким качеством кроссовера, надежными поставками и разнообразием доступных опций. Покупателям предлагаются сбалансированные комплектации и широкий выбор цветовых решений. Кроме того, автомобиль отличается технологичностью и удачной технической конфигурацией агрегатов.

Дилеры продолжают поддерживать интерес к Geely Monjaro, предлагая различные скидки, в том числе при покупке по программам трейд-ин и кредитования. При этом покупатели имеют возможность приобрести кроссовер в рассрочку, что также положительно сказывается на спросе.

Стабильность интереса к модели сохранялась даже в сложный для рынка период, который продлился с октября прошлого года по март 2025 года. В этот же период россияне стали чаще рассматривать Monjaro в связи с возможными изменениями в расчете утильсбора для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л.с. По оценке специалистов, рост интереса к кроссоверу составляет от 5 до 10 процентов.

За прошедший год была проведена значительная работа по переориентации спроса на Geely Monjaro в пользу официальных каналов поставок. Анализируя данные за 2023–2025 годы, Александр Шапринский отметил, что доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, снизилась с 55 до 15 процентов от общего объема продаж Monjaro.

Ранее поступала информация, что на российском рынке ожидается появление трех новых кроссоверов из Китая, одна из которых также будет представлена под брендом Geely.

Фото: Drom