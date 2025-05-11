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Все расходы на меня отца я уже вернул, - говорит Рассел.

Джордж Расселл выплатил родителям 1,5 миллиона фунтов, потраченных на карьеру в автоспорте. Взгляд сына на жертвы и строгий подход отца.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.05.2025, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Формулы 1 Джордж Расселл поделился откровениями о том, что вернул своим родителям долг в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, которые отец потратил на его карьеру в автоспорте. В интервью газете Daily Mail спортсмен признался, что в 2012 году его отец вынужден был продать свой бизнес, чтобы поддержать его участие в картинге на международном уровне, когда Джорджу было всего 14 лет.

Расселл был включен в молодежную программу Mercedes в 2017 году и с тех пор добился успехов, выиграв титулы в GP3 и Формуле 2. В 2019 году он дебютировал в Формуле 1 за Williams и в текущем сезоне стал напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes, сменив Валттери Боттаса.

«Отец продал свой бизнес, чтобы поддержать мою карьеру, – рассказал Расселл. – В то время он тратил много усилий, чтобы обеспечить мне возможность гоняться по выходным, в то время как сам работал до позднего вечера. Я признателен ему за то, что он сделал для меня».

Пилот отметил, что в детстве не всегда понимал жертвы, которые приносили родители. «Семилетний ребенок не осознает всей трудности, через которую проходят его родители. Важно помнить, что за моими успехами стояли их жертвы и усилия», – добавил он.

Расселл признал, что его отношения с отцом не всегда были легкими из-за строгости последнего. «Мы переживали сложные моменты, и мама часто пыталась усмирить напряженную обстановку. Отец всегда ставил передо мной высокие требования, и я чувствовал его недовольство, если не выигрывал гонку», – поделился гонщик.

«Я благодарен отцу за его подход и критику, который помог мне стать лучше. Когда я начал зарабатывать, я сразу решил вернуть ему все деньги, которые он потратил на меня. Это было важно для меня», – заключил Расселл.

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