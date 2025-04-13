Расселл: Я сразу закрыл систему DRS и сбросил скорость

Джордж Расселл финишировал вторым в Гран При Бахрейна, удачно удержав Ландо Норриса на финишной прямой. Британский гонщик из команды Mercedes может столкнуться с штрафом за открытие заднего крыла вне зоны DRS во время одного из кругов.

Пилот Кими Антонелли занял одиннадцатое место и в этот раз остался без очков.

Джордж Расселл поделился своими впечатлениями о заезде: «Все шло по плану, но вдруг у меня начались проблемы с тормозной системой brake-by-wire. Педаль стала вести себя странно - сначала длинной, потом вдруг короткой, и мне было сложно понять, что происходит.

Также у меня были проблемы с рулём, что сделало сложным удержание Ландо позади. Я думаю, что если бы заезд длился на круг дольше, он бы обогнал меня. Поэтому я очень рад второму месту.

Оскар показал отличную гонку, поздравляю его и команду McLaren. Мы сумели попасть на подиум уже в третий раз из четырех заездов на разных трассах, и это придает мне уверенности на будущее.

Про ситуацию с DRS? У меня было множество проблем во время заезда. На одном из кругов я нажал кнопку "Радио" и случайно активировал DRS. Я сразу же закрыл его и потерял в скорости, ничего не выиграв. Фактически, я потерял больше времени, чем если бы оставил все как есть, так как крыло открылось всего на мгновение. Этот случай является хорошим примером сложностей, с которыми мы столкнулись во время заезда».

История развивается