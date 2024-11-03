Главная Новости Mercedes Расселл: Радуюсь, что достиг второго места!
Новости

Расселл: Радуюсь, что достиг второго места!

Джордж Расселл продемонстрировал великолепную форму, заняв второе место в дождливой квалификации на трассе в Сан-Паулу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2024, 16:42·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Джордж Расселл продемонстрировал великолепную форму, заняв второе место в дождливой квалификации на трассе в Сан-Паулу. Гонщик был явно доволен своим выступлением и даже предложил узаконить такой формат уик-энда, где утренняя квалификация проходит в день гонки.

Обладатель второй позиции, Джордж Расселл, поделился впечатлениями: «Сан-Паулу всегда рад возвращаться, здесь у меня связаны приятные воспоминания. Вчерашняя квалификация была трудной для всех - для нас, гонщиков, и для болельщиков, которые вынуждены были долго оставаться на трассе. Утром, когда я прибыл на автодром, в шесть часов утра здесь уже была огромная очередь».

Расселл отметил: «Я рад, что смог показать второе время! Утренняя квалификация мне очень понравилась, это напомнило мне времена картинга, когда приходилось рано вставать, завтракать, надевать комбинезон и сразу же выезжать на трассу».

Гонщик задал вопрос: «Возможно, стоит задуматься над возможностью проведения подобных квалификаций и в будущем? В любом случае, это была великолепная сессия, и теперь мы увидим, на что способны в гонке».

Источник

Джордж Расселл (67)Mercedes (232)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация