Расселл: Радуюсь, что достиг второго места!

Джордж Расселл продемонстрировал великолепную форму, заняв второе место в дождливой квалификации на трассе в Сан-Паулу. Гонщик был явно доволен своим выступлением и даже предложил узаконить такой формат уик-энда, где утренняя квалификация проходит в день гонки.

Обладатель второй позиции, Джордж Расселл, поделился впечатлениями: «Сан-Паулу всегда рад возвращаться, здесь у меня связаны приятные воспоминания. Вчерашняя квалификация была трудной для всех - для нас, гонщиков, и для болельщиков, которые вынуждены были долго оставаться на трассе. Утром, когда я прибыл на автодром, в шесть часов утра здесь уже была огромная очередь».

Расселл отметил: «Я рад, что смог показать второе время! Утренняя квалификация мне очень понравилась, это напомнило мне времена картинга, когда приходилось рано вставать, завтракать, надевать комбинезон и сразу же выезжать на трассу».

Гонщик задал вопрос: «Возможно, стоит задуматься над возможностью проведения подобных квалификаций и в будущем? В любом случае, это была великолепная сессия, и теперь мы увидим, на что способны в гонке».