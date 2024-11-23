Расселл стал победителем квалификации в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе во время квалификации царили темнота и сухость, а температура воздуха составляла +12°C, а по трассе было около +15...14°C. Казалось бы, что ничего особенного, но для гонщиков каждая деталь имеет значение.
Гонщики вынуждены были атаковать на скользком асфальте городской трассы с высокими стенами, рискуя всем ради лучшей стартовой позиции, которая может определить успех в гонке, как в игре в казино.
McLaren решились на эксперимент с новым передним антикрылом с меньшей прижимной силой, надеясь на преимущество на прямых участках трассы. Ferrari также представили свои новинки, но на тренировках лучшее время показали гонщики Mercedes. Лидировал Льюис Хэмилтон в двух из трех тренировок, а лучшее время в третьей показал Джордж Расселл.
На квалификацию в Pirelli привезли самые мягкие шины – C3, C4 и C5, однако шины Hard практически не использовались из-за своей жесткости на холодном асфальте.
В 22:00 по местному времени, в девять утра по Москве, гонщики выехали на трассу, чтобы начать одну из самых захватывающих квалификаций сезона.
В первой сессии гонщики вышли на Soft, за исключением Расселла, который начал на Medium, но вернулся за Soft, так как резине требовалось время, чтобы прогреться. Механики Aston Martin заменили силовую установку в машине Лэнса Стролла после проблем на тренировке. Haas F1 решили пропустить первую попытку, чтобы сэкономить резину.
Результаты первой сессии показали, что первую пятерку разделяли всего две десятых, а лучшее время установил Ферстаппен. Однако круг Элбона был аннулирован из-за выезда за пределы трассы, а Хюлкенбергу повезло - он смог продолжить гонку после разворота.
Во второй сессии гонщики столкнулись с меньшим трафиком, что позволило им улучшить свои результаты. Лучшее время в первой попытке показал Хэмилтон, а во второй он также оказался первым с результатом 1:32.567.
Колапинто из команды Williams попал в аварию после окончания сессии, но его машину восстановят к старту. Окон, Магнуссен, Чжоу, Колапинто и Лоусон не прошли в финал. Франко Колапинто, находившийся за рулём, был отправлен в медицинский центр из-за срабатывания датчика опасной перегрузки.
Финальную сессию пришлось отложить из-за обломков машины Williams на трассе. После паузы гонщики вернулись на трассу.
Во время финальных попыток Леклер, Гасли и Сайнс показали отличные результаты, но лучшее время установил Джордж Расселл, проехав круг за 1:32.312.
Джордж Расселл одержал победу в квалификации в Лас-Вегасе, завоевав свой третий поул в сезоне и четвёртый в карьере.
В гонке завтра Расселл и Сайнс стартуют с первого ряда, Гасли и Леклер – со второго, а Ферстаппен и Норрис – с третьего.
Ниже представлены результаты квалификации по каждой сессии:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|1:33.186
|10
|3
|1:32.779
|9
|1
|1:32.312
|6
|2. К.Сайнс
|Ferrari
|6
|1:33.484
|8
|2
|1:32.711
|9
|2
|1:32.410
|7
|3. П.Гасли
|Alpine
|8
|1:33.691
|10
|4
|1:32.879
|8
|3
|1:32.664
|7
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|4
|1:33.446
|8
|5
|1:33.016
|8
|4
|1:32.783
|7
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|3
|1:33.299
|8
|7
|1:33.085
|6
|5
|1:32.797
|7
|6. Л.Норрис
|McLaren
|7
|1:33.592
|7
|9
|1:33.099
|6
|6
|1:33.008
|7
|7. Ю.Цунода
|RB
|10
|1:33.789
|10
|8
|1:33.089
|8
|7
|1:33.029
|7
|8. О.Пиастри
|McLaren
|5
|1:33.450
|8
|6
|1:33.024
|6
|8
|1:33.033
|7
|9. Н.Хюлкенберг
|Haas
|11
|1:33.920
|5
|10
|1:33.114
|6
|9
|1:33.062
|6
|10. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|2
|1:33.225
|9
|1
|1:32.567
|9
|10
|1:48.106
|6
|11. Э.Окон
|Alpine
|12
|1:33.968
|10
|11
|1:33.221
|8
|12. К.Магнуссен
|Haas
|13
|1:33.991
|5
|12
|1:33.297
|7
|13. Г.Чжоу
|Sauber
|14
|1:34.079
|10
|13
|1:33.566
|7
|14. Ф.Колапинто
|Williams
|9
|1:33.746
|10
|14
|1:33.749
|6
|15. Л.Лоусон
|RB
|15
|1:34.087
|10
|15
|1:34.257
|7
|16. C.Перес
|Red Bull
|16
|1:34.155
|10
|17. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|17
|1:34.258
|9
|18. А.Элбон
|Williams
|18
|1:34.425
|10
|19. В.Боттас
|Sauber
|19
|1:34.430
|10
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|20
|1:34.484
|3