Расселл стал победителем квалификации в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе во время квалификации царили темнота и сухость, а температура воздуха составляла +12°C, а по трассе было около +15...14°C. Казалось бы, что ничего особенного, но для гонщиков каждая деталь имеет значение.

Гонщики вынуждены были атаковать на скользком асфальте городской трассы с высокими стенами, рискуя всем ради лучшей стартовой позиции, которая может определить успех в гонке, как в игре в казино.

McLaren решились на эксперимент с новым передним антикрылом с меньшей прижимной силой, надеясь на преимущество на прямых участках трассы. Ferrari также представили свои новинки, но на тренировках лучшее время показали гонщики Mercedes. Лидировал Льюис Хэмилтон в двух из трех тренировок, а лучшее время в третьей показал Джордж Расселл.

На квалификацию в Pirelli привезли самые мягкие шины – C3, C4 и C5, однако шины Hard практически не использовались из-за своей жесткости на холодном асфальте.

В 22:00 по местному времени, в девять утра по Москве, гонщики выехали на трассу, чтобы начать одну из самых захватывающих квалификаций сезона.

В первой сессии гонщики вышли на Soft, за исключением Расселла, который начал на Medium, но вернулся за Soft, так как резине требовалось время, чтобы прогреться. Механики Aston Martin заменили силовую установку в машине Лэнса Стролла после проблем на тренировке. Haas F1 решили пропустить первую попытку, чтобы сэкономить резину.

Результаты первой сессии показали, что первую пятерку разделяли всего две десятых, а лучшее время установил Ферстаппен. Однако круг Элбона был аннулирован из-за выезда за пределы трассы, а Хюлкенбергу повезло - он смог продолжить гонку после разворота.

Во второй сессии гонщики столкнулись с меньшим трафиком, что позволило им улучшить свои результаты. Лучшее время в первой попытке показал Хэмилтон, а во второй он также оказался первым с результатом 1:32.567.

Колапинто из команды Williams попал в аварию после окончания сессии, но его машину восстановят к старту. Окон, Магнуссен, Чжоу, Колапинто и Лоусон не прошли в финал. Франко Колапинто, находившийся за рулём, был отправлен в медицинский центр из-за срабатывания датчика опасной перегрузки.

Финальную сессию пришлось отложить из-за обломков машины Williams на трассе. После паузы гонщики вернулись на трассу.

Во время финальных попыток Леклер, Гасли и Сайнс показали отличные результаты, но лучшее время установил Джордж Расселл, проехав круг за 1:32.312.

Джордж Расселл одержал победу в квалификации в Лас-Вегасе, завоевав свой третий поул в сезоне и четвёртый в карьере.

В гонке завтра Расселл и Сайнс стартуют с первого ряда, Гасли и Леклер – со второго, а Ферстаппен и Норрис – с третьего.

Ниже представлены результаты квалификации по каждой сессии: