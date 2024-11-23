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Расселл стал победителем квалификации в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе во время квалификации царили темнота и сухость, а температура воздуха составляла +12°C, а по трассе было около +15...14°C. Казалось бы, что ничего особенного, но для гонщиков каждая деталь имеет значение.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.11.2024, 11:02·5 мин
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Фото: F1news.ru

В Лас-Вегасе во время квалификации царили темнота и сухость, а температура воздуха составляла +12°C, а по трассе было около +15...14°C. Казалось бы, что ничего особенного, но для гонщиков каждая деталь имеет значение.

Гонщики вынуждены были атаковать на скользком асфальте городской трассы с высокими стенами, рискуя всем ради лучшей стартовой позиции, которая может определить успех в гонке, как в игре в казино.

McLaren решились на эксперимент с новым передним антикрылом с меньшей прижимной силой, надеясь на преимущество на прямых участках трассы. Ferrari также представили свои новинки, но на тренировках лучшее время показали гонщики Mercedes. Лидировал Льюис Хэмилтон в двух из трех тренировок, а лучшее время в третьей показал Джордж Расселл.

На квалификацию в Pirelli привезли самые мягкие шины – C3, C4 и C5, однако шины Hard практически не использовались из-за своей жесткости на холодном асфальте.

В 22:00 по местному времени, в девять утра по Москве, гонщики выехали на трассу, чтобы начать одну из самых захватывающих квалификаций сезона.

В первой сессии гонщики вышли на Soft, за исключением Расселла, который начал на Medium, но вернулся за Soft, так как резине требовалось время, чтобы прогреться. Механики Aston Martin заменили силовую установку в машине Лэнса Стролла после проблем на тренировке. Haas F1 решили пропустить первую попытку, чтобы сэкономить резину.

Результаты первой сессии показали, что первую пятерку разделяли всего две десятых, а лучшее время установил Ферстаппен. Однако круг Элбона был аннулирован из-за выезда за пределы трассы, а Хюлкенбергу повезло - он смог продолжить гонку после разворота.

Во второй сессии гонщики столкнулись с меньшим трафиком, что позволило им улучшить свои результаты. Лучшее время в первой попытке показал Хэмилтон, а во второй он также оказался первым с результатом 1:32.567.

Колапинто из команды Williams попал в аварию после окончания сессии, но его машину восстановят к старту. Окон, Магнуссен, Чжоу, Колапинто и Лоусон не прошли в финал. Франко Колапинто, находившийся за рулём, был отправлен в медицинский центр из-за срабатывания датчика опасной перегрузки.

Финальную сессию пришлось отложить из-за обломков машины Williams на трассе. После паузы гонщики вернулись на трассу.

Во время финальных попыток Леклер, Гасли и Сайнс показали отличные результаты, но лучшее время установил Джордж Расселл, проехав круг за 1:32.312.

Джордж Расселл одержал победу в квалификации в Лас-Вегасе, завоевав свой третий поул в сезоне и четвёртый в карьере.

В гонке завтра Расселл и Сайнс стартуют с первого ряда, Гасли и Леклер – со второго, а Ферстаппен и Норрис – с третьего.

Ниже представлены результаты квалификации по каждой сессии:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. Д.РасселлMercedes11:33.1861031:32.779911:32.3126
2. К.СайнсFerrari61:33.484821:32.711921:32.4107
3. П.ГаслиAlpine81:33.6911041:32.879831:32.6647
4. Ш.ЛеклерFerrari41:33.446851:33.016841:32.7837
5. М.ФерстаппенRed Bull31:33.299871:33.085651:32.7977
6. Л.НоррисMcLaren71:33.592791:33.099661:33.0087
7. Ю.ЦунодаRB101:33.7891081:33.089871:33.0297
8. О.ПиастриMcLaren51:33.450861:33.024681:33.0337
9. Н.ХюлкенбергHaas111:33.9205101:33.114691:33.0626
10. Л.ХэмилтонMercedes21:33.225911:32.5679101:48.1066
11. Э.ОконAlpine121:33.96810111:33.2218
12. К.МагнуссенHaas131:33.9915121:33.2977
13. Г.ЧжоуSauber141:34.07910131:33.5667
14. Ф.КолапинтоWilliams91:33.74610141:33.7496
15. Л.ЛоусонRB151:34.08710151:34.2577
16. C.ПересRed Bull161:34.15510
17. Ф.АлонсоAston Martin171:34.2589
18. А.ЭлбонWilliams181:34.42510
19. В.БоттасSauber191:34.43010
20. Л.СтроллAston Martin201:34.4843

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Джордж Расселл (71)Mercedes (246)

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