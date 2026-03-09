Главная Новости FIA Расселл призвал FIA к пересмотру правил
Расселл призвал FIA к пересмотру правил

Джордж Расселл предложил FIA пересмотреть правила снижения прижимной силы в режиме Straight Mode для повышения безопасности гонок Формулы-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.03.2026, 10:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Победитель Гран При Австралии Джордж Расселл обратился к FIA с предложением скорректировать технический регламент, чтобы предотвратить резкое снижение прижимной силы при активации режима Straight Mode.

Пилот команды Mercedes, который также занимает должность директора Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), считает, что изменения необходимы для повышения уровня безопасности на трассе. По мнению Расселла, опускание переднего антикрыла во время перехода в режим Straight Mode должно происходить более плавно на всех болидах.

«Когда в начале гонки я находился позади Щарля Леклера и пытался выйти из его воздушного мешка, при активации Straight Mode возникла выраженная недостаточная поворачиваемость, и казалось, что переднее антикрыло полностью теряет эффективность», — рассказал Джордж Расселл.

Он подчеркнул, что уже направил официальный запрос в FIA с просьбой внести изменения в правила. Расселл уверен: если сделать опускание переднего крыла менее резким при включении режима с низкой прижимной силой, это повысит безопасность и качество гонок.

Джордж Расселл (220)FIA (373)

